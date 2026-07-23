I Miami Dolphins hanno recentemente ribadito la loro fiducia in Jordyn Brooks, siglando un prolungamento contrattuale di tre anni. In questa fase di ricostruzione strategica, l'attenzione della franchigia si concentra ora su quali altri elementi del roster attuale meritino un investimento a lungo termine per assicurare stabilità e competitività alla squadra nel panorama della NFL.

Tra i profili più promettenti individuati per il futuro, spicca quello di Malik Willis, il quarterback recentemente acquisito. Willis è considerato un talento con ampi margini di crescita e rappresenta una scommessa importante per il percorso a lungo termine dei Dolphins.

La dirigenza sembra determinata a puntare sul suo sviluppo, vedendolo come un potenziale perno offensivo su cui costruire nei prossimi anni.

La solidità della linea offensiva: Patrick Paul e Aaron Brewer

Un altro giocatore chiave da tenere in forte considerazione è Patrick Paul, il giovane left tackle che ha mostrato progressi significativi nella sua seconda stagione tra i professionisti. Secondo le valutazioni di PFF, Paul si è affermato come il miglior tackle della squadra, un dato che rafforza la sua posizione come punto fermo essenziale per la linea offensiva dei Dolphins.

Al centro della linea, Aaron Brewer si è assicurato un'estensione triennale da 52 milioni di dollari, firmata a giugno.

Brewer è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori centri della NFL e la sua presenza garantisce affidabilità e qualità in una posizione cruciale, fondamentale sia per la protezione del quarterback sia per l'efficacia del gioco di corsa.

Il potenziale difensivo di JuJu Brents e la gestione di De’Von Achane

Sul fronte difensivo, JuJu Brents si è distinto come cornerback al terzo anno, arrivato in squadra tramite waivers. Nonostante abbia disputato un numero limitato di partite, Brents ha ottenuto il miglior voto PFF tra i defensive back dei Dolphins, dimostrando di possedere le qualità per diventare un elemento prezioso e affidabile per la secondaria della squadra.

Infine, viene analizzata la situazione del running back De’Von Achane.

Pur riconoscendone il talento indiscusso, si evidenzia come la carriera media dei running back sia spesso breve. Considerando la fase di ricostruzione in cui si trova la squadra, potrebbe essere una mossa prudente valutare un'eventuale cessione qualora si presentasse un'offerta adeguata. Questa decisione sarebbe motivata dalla necessità di massimizzare il valore del roster nel medio-lungo periodo, in linea con la visione strategica della franchigia.

I Dolphins, pertanto, appaiono orientati a costruire il proprio futuro attorno a un nucleo di giocatori giovani e promettenti, con l'obiettivo dichiarato di tornare a essere una squadra altamente competitiva nella NFL.