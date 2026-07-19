David Ross, ex manager dei Chicago Cubs, ha recentemente affrontato pubblicamente il delicato tema del suo addio alla squadra e il complesso rapporto con la dirigenza. Dopo essere stato sostituito da Craig Counsell, Ross ha dimostrato una notevole maturità e una profonda capacità di superare le vicende personali, dichiarando apertamente di aver perdonato la dirigenza dei Cubs per la decisione presa, un gesto che ha colpito molti osservatori.

Nonostante la comprensibile delusione iniziale, Ross ha spiegato con chiarezza di aver scelto di non portare rancore verso Jed Hoyer e il resto della dirigenza della franchigia.

"Non ho alcun problema con Jed Hoyer. Capisco che il baseball è un business e le decisioni, talvolta difficili, vengono prese per il bene superiore della squadra", ha affermato l'ex manager con grande pacatezza. Ha inoltre sottolineato con fermezza come il suo obiettivo primario sia sempre stato quello di dare il massimo per la squadra e che ora guarda avanti con rinnovata serenità, accettando appieno questa nuova fase della sua stimata carriera professionale.

La transizione alla guida dei Cubs

La separazione tra Ross e i Cubs si è verificata in un momento particolarmente delicato per la franchigia, che ha optato per affidare la guida tecnica a Craig Counsell, un manager di comprovata esperienza.

Tale scelta della dirigenza ha generato reazioni piuttosto contrastanti tra i tifosi più affezionati e gli addetti ai lavori del baseball, ma Ross ha preferito mantenere un atteggiamento sempre costruttivo e profondamente positivo. "Sono estremamente grato per l'opportunità unica che ho avuto e auguro il meglio a chi prenderà il mio posto, con la speranza che possa portare la squadra a grandi successi", ha aggiunto l'ex manager, evidenziando il suo incondizionato rispetto per l'intera organizzazione dei Cubs.

La capacità di Ross di perdonare e di non alimentare inutili polemiche è stata ampiamente apprezzata da diversi e autorevoli osservatori del mondo sportivo, i quali hanno unanimemente sottolineato come il suo comportamento esemplare rappresenti un vero e proprio modello di professionalità e integrità nel complesso e competitivo panorama dello sport professionistico americano.

Prospettive future per David Ross

Secondo le più recenti analisi del settore, David Ross rimane una figura stimata e profondamente rispettata nel panorama della Major League Baseball. Il suo nome viene frequentemente accostato a possibili nuove e interessanti opportunità come manager, anche in altre franchigie desiderose di un leader carismatico. Nel frattempo, la decisione dei Cubs di puntare su Counsell è stata interpretata come un chiaro e forte segnale di ambizione da parte della dirigenza, determinata a riportare la squadra ai vertici della lega e a competere per il titolo.

Nel contesto più ampio della MLB, la gestione dei cambi di manager è spesso oggetto di intenso e acceso dibattito tra gli addetti ai lavori.

Altri ex manager di spicco come Alex Cora e Rob Thomson sono stati citati come esempi concreti di tecnici che hanno saputo rilanciarsi con notevole successo dopo esperienze complesse o terminazioni inaspettate. Ross, con la sua attitudine intrinsecamente positiva e la sua straordinaria capacità di perdonare, sembra pienamente pronto a cogliere nuove ed entusiasmanti sfide e a intraprendere percorsi professionali diversi e gratificanti nel prossimo futuro, sia sul campo che fuori.