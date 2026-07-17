Dopo la recente semifinale a Wimbledon contro Jannik Sinner, Novak Djokovic ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo al suo futuro nel tennis professionistico. Il campione serbo, all'età di 39 anni, ha apertamente ammesso che il momento del ritiro dalla carriera agonistica si sta avvicinando, pur senza fissare una data. Le sue parole riflettono una consapevolezza crescente: «Continuo a sentire che posso competere al livello più alto», ha affermato, aggiungendo però che «quel momento è più vicino che mai».

Il percorso a Wimbledon e le riflessioni sul futuro

Il cammino di Novak Djokovic a Wimbledon si è interrotto in semifinale, superato in tre set da Jannik Sinner, vincitore per il secondo anno consecutivo del prestigioso Slam londinese. Nonostante la sconfitta, il tennista serbo ha ribadito la sua attuale capacità agonistica: «Continuo a sentire che posso competere al livello più alto». Ha chiarito che «quel momento è più vicino che mai», evidenziando una fase di transizione nella sua illustre carriera. Ha aggiunto: «Non so se esiste un modo perfetto per ritirarmi. Voglio ritirarmi al vertice? Continuerò a godermi il mio tempo in campo».

Il sogno olimpico di Los Angeles 2028

Un elemento ricorrente nelle considerazioni di Novak Djokovic sul suo ritiro è l'ipotesi di concludere la sua carriera in grande stile.

In diverse occasioni, il tennista serbo ha menzionato i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 come il potenziale palcoscenico per il suo «last dance», un'espressione che evoca un'uscita di scena memorabile. Questa aspirazione, sebbene non sia mai stata accompagnata da un annuncio formale o da una data, rappresenta un'idea suggestiva per il capitolo finale di una delle carriere più vincenti nella storia del tennis.

Verso la conclusione di una carriera leggendaria

In sintesi, sebbene Novak Djokovic non abbia ancora formalizzato l'annuncio del ritiro, le sue recenti dichiarazioni delineano un quadro chiaro: l'addio al tennis professionistico si sta progressivamente avvicinando. Nonostante la sua innegabile capacità di competere al livello più alto, il campione serbo dimostra una profonda consapevolezza che il tempo per appendere la racchetta al chiodo è una realtà tangibile. La sua carriera, costellata di successi, si avvia verso una conclusione che, pur incerta nei tempi, è percepita come imminente.