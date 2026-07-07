Il nome di Tarik Skubal, asso dei Detroit Tigers e due volte vincitore del premio AL Cy Young, è al centro delle discussioni in vista della prossima trade deadline della MLB. Diverse squadre di vertice, tra cui i Los Angeles Dodgers, i Philadelphia Phillies e i Tampa Bay Rays, stanno valutando con grande interesse la possibilità di acquisire il lanciatore mancino. La sua partenza da Detroit è probabile qualora la squadra non riuscisse a rientrare nella corsa ai playoff.

Il prezzo richiesto per Skubal è elevato: si parla di almeno un prospetto tra i primi cento della lega, oltre ad altri giovani di valore.

Nonostante il contratto in scadenza, il valore del giocatore rimane altissimo grazie alle sue recenti prestazioni e al prestigioso palmarès.

I Dodgers e la corsa a Skubal

I Los Angeles Dodgers, forti di una rosa già competitiva e di un settore giovanile ricco di talenti, sono considerati la franchigia con il maggior numero di asset da offrire per Skubal. La dirigenza di Los Angeles dovrà decidere se puntare sulla profondità attuale o aggiungere un altro braccio di livello alla rotazione, già composta da nomi come Blake Snell, Roki Sasaki e Shohei Ohtani. L'obiettivo è chiaro: conquistare un terzo titolo consecutivo.

Tra i pacchetti di scambio più concreti e discussi per i Dodgers figura una proposta che include il lanciatore Emmet Sheehan, il prospetto esterno Zyhir Hope e l’interbase diciannovenne Aidan West.

Questa offerta, sebbene considerata molto generosa, è giustificata dall'ambizione di Los Angeles. Sheehan, 26 anni, è già parte della rotazione dei Dodgers, con un'ERA di 4,70 e un WHIP di 1,21 in 59,1 inning. Hope, ventunenne, è il numero 17 tra i prospetti MLB (il secondo nei Dodgers), un difensore affidabile con potere e un buon rendimento a Double-A Tulsa, dove ha registrato .294/.351/.528 con 13 fuoricampo e 55 RBI in 54 partite. I Dodgers potrebbero inoltre offrire altri esterni come Eduardo Quintero (n. 3), Mike Sirota (n. 4) e Charles Davalan (n. 7), mentre il prospetto Josue De Paula (n. 8 a livello MLB) non sarebbe disponibile. Il pacchetto potrebbe anche includere nomi come River Ryan e Zazueta, entrambi prospetti di primo piano, oltre all’esterno Ehrhard, a seconda delle necessità dei Tigers.

Le ambizioni di Phillies e Rays

I Philadelphia Phillies, dopo un avvio di stagione difficile che ha portato anche a un cambio in panchina, sono tornati competitivi nella NL East. Pur non avendo come priorità assoluta il rafforzamento della rotazione – grazie anche all'ottimo rendimento di Cristopher Sanchez e Zack Wheeler – l’arrivo di Skubal potrebbe rappresentare un salto di qualità decisivo. Tra i nomi che potrebbero essere coinvolti in una trattativa ci sono Wood, prospetto di primo giro, Nori e DeMartini, tutti giovani di grande prospettiva che potrebbero interessare ai Tigers per il loro percorso di ricostruzione. La finestra per le World Series dei Phillies si sta chiudendo, e un'operazione di questa portata rifletterebbe la tendenza della dirigenza a puntare in grande.

I Tampa Bay Rays, invece, sono considerati la possibile sorpresa nella corsa a Skubal. Pur disponendo di una delle migliori rotazioni della lega, la squadra di Tampa Bay potrebbe puntare sull’innesto del mancino per consolidare le proprie ambizioni di titolo, ancora in cerca del primo successo nelle World Series. L'aggiunta di Skubal alla rotazione, che attualmente vede Drew Rasmussen, Nick Martinez e Shane McClanahan come pilastri, li renderebbe un favorito assoluto nell'American League. Il pacchetto ipotizzato coinvolgerebbe Gillen, uno dei migliori prospetti della lega e il numero 9 assoluto secondo MLB Pipeline, e Forret, lanciatore già pronto per il salto in MLB con un'ERA di 3.24 in Triple-A.

La scelta dei Rays sarebbe dettata dalla volontà di colmare il gap con le altre contendenti e di evitare che Skubal finisca ai rivali diretti.

Il recupero di Skubal e la posizione dei Tigers

Skubal, 29 anni, è reduce da un intervento al gomito sinistro ma ha già dato segnali positivi nel percorso di recupero. Ha recentemente effettuato una prestazione in rehab da cinque inning senza subire punti, registrando sei strikeout e sedici swing-and-miss su 54 lanci. Il manager dei Tigers ha lasciato intendere che il rientro in rotazione potrebbe avvenire già dopo una sola apparizione in rehab. Se Detroit (con un record di 27-39) dovesse restare fuori dalla corsa playoff avvicinandosi alla deadline del 3 agosto, la cessione di Skubal diventerebbe una delle operazioni più attese del mercato MLB.