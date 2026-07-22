Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si sta godendo un meritato periodo di relax e vacanza in Sardegna. L'atleta ha scelto la suggestiva località di Porto Rafael per trascorrere questi giorni di riposo, accompagnato dalla sua fidanzata, Laila Hasanovic, da una coppia di amici e dal fedele cane Snoopy. Le immagini esclusive, diffuse dal settimanale Chi, lo ritraggono in una veste insolitamente distesa e sorridente, mentre si concede momenti di spensieratezza in piscina con la compagna, all'interno di una splendida villa con vista diretta sul mare cristallino.

Il meritato riposo dopo Wimbledon

Questa pausa giunge dopo un trionfo significativo: la conquista del secondo titolo consecutivo a Wimbledon, un risultato che ha consolidato la sua posizione al vertice del tennis mondiale. La Sardegna è stata la meta prescelta per questo periodo di riposo estivo, un'oasi di pace lontana dai campi da gioco. Le fotografie, che lo immortalano in pose rilassate e con un'espressione serena, confermano la sua volontà di dedicarsi a una vacanza all'insegna della più assoluta tranquillità. La compagnia della fidanzata Laila Hasanovic e degli amici più stretti contribuisce a creare un'atmosfera intima e familiare, essenziale per ricaricare le energie dopo le intense sfide sportive.

Porto Rafael: un'oasi di esclusività

La splendida villa che ospita Sinner si inserisce nel contesto di Porto Rafael, una delle gemme più esclusive e ricercate della costa sarda. Questa rinomata località è celebre per le sue spiagge incontaminate e le sue acque di un cristallino mozzafiato, che la rendono un vero paradiso. Non è un caso che Porto Rafael sia una meta prediletta da numerose personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, attratte dalla sua intrinseca riservatezza e dall'indiscutibile fascino del suo paesaggio naturale. L'area offre, inoltre, una vasta gamma di opportunità per lo svago e il divertimento, dagli sport acquatici alle suggestive passeggiate lungo i percorsi naturalistici, il tutto immerso in un ambiente di quiete e protezione, ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia quotidiana.

Queste nuove immagini delle vacanze di Sinner in Sardegna non fanno che ribadire il profondo legame che il campione ha sviluppato con l'isola, già scelta in passato per precedenti soggiorni. La scelta di dedicarsi a un periodo di assoluto riposo e di vivere la propria vita privata lontano dai riflettori, seppur immortalato, evidenzia l'importanza cruciale di questi momenti anche per gli atleti di altissimo livello, che necessitano di ricaricare le energie fisiche e mentali per affrontare le sfide future.