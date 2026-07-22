Jeff Ekhator, il nuovo e promettente attaccante della Juventus, ha condiviso il suo profondo entusiasmo e l'orgoglio personale per l'importante approdo nel prestigioso club bianconero. Nonostante un debutto in campo decisamente sfortunato, segnato da un imprevisto infortunio, il giovane calciatore ha già intrapreso con determinazione il suo percorso di recupero. Il suo obiettivo primario è tornare al meglio della forma fisica il prima possibile, per poter contribuire attivamente e in modo significativo agli impegni della squadra.

Le prime emozioni e le ambizioni in bianconero

"È una grande emozione e un immenso orgoglio personale arrivare qui, perché approdare alla Juve rappresenta senza dubbio la cosa più bella che mi potesse capitare nella mia carriera," ha dichiarato Ekhator con evidente commozione, ripercorrendo le intense sensazioni e le prime settimane vissute all'interno del centro sportivo della Continassa. Il calciatore ha ammesso con sincerità: "non è stato l’esordio che desideravo," facendo riferimento al suo primo impegno in amichevole contro il Basilea, un match purtroppo interrotto da un infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere fermo per un periodo stimato di circa venti giorni.

Durante un significativo incontro con i numerosi tifosi, organizzato presso lo store ufficiale della Juventus all’interno dell’Allianz Stadium, il giovane attaccante ha ribadito con forza il suo profondo legame e la sua ammirazione per il club: "Basta semplicemente sentire la parola Juve e immediatamente ti brillano gli occhi, è inequivocabilmente un top club a livello mondiale." Ha poi delineato con chiarezza i suoi obiettivi futuri e le sue aspirazioni: "il mio obiettivo principale è crescere costantemente come giocatore e, naturalmente, dare il mio massimo contributo alla squadra.

Ho solo 19 anni e la mia priorità assoluta è migliorare ogni giorno." Ekhator ha inoltre voluto sottolineare l'importanza fondamentale del supporto e dei preziosi consigli ricevuti fin dai primi giorni: "Spalletti è un grandissimo allenatore che mi sta fornendo tanti consigli utili, e anche tutti i miei compagni, che sono giocatori di altissimo livello, mi stanno aiutando moltissimo in questo nuovo percorso."

Dettagli sull'infortunio e i tempi di recupero previsti

Il debutto di Ekhator in amichevole contro il Basilea si è concluso in maniera prematura e inaspettata, con la sua permanenza in campo che non ha superato la mezz’ora di gioco. Un improvviso problema muscolare localizzato alla coscia destra ha costretto il talentuoso giocatore a lasciare il terreno di gioco.

Gli esami medici specialistici, effettuati immediatamente dopo l'incidente, hanno purtroppo evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale. A seguito di questa diagnosi, il periodo di recupero necessario è stato stimato intorno alle tre settimane, un lasso di tempo fondamentale per una completa riabilitazione.

L'infortunio si è verificato in un momento cruciale, durante un'azione offensiva che si stava sviluppando nei primi minuti dell'amichevole. Ekhator è caduto a terra, mostrando evidenti segni di dolore, dopo un contrasto di gioco. Questo ha reso necessario l'intervento tempestivo dello staff medico della squadra. L'allenatore Luciano Spalletti, per pura precauzione e per non aggravare la situazione, ha prontamente deciso di effettuare una sostituzione, inserendo Openda al posto del giovane attaccante.

I successivi e approfonditi accertamenti clinici hanno confermato la natura della lesione muscolare, ribadendo la necessità di un periodo di recupero stimato in circa tre settimane per consentire al giocatore di tornare in piena forma.