Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso pubblicamente il suo sostegno alla nazionale di calcio dell'Argentina in vista dei prossimi Mondiali 2026. Tuttavia, ha prontamente chiarito che la sua preferenza non è legata al celebre calciatore Lionel Messi, bensì a una figura politica di spicco. La dichiarazione, che ha suscitato interesse, è stata rilasciata durante un'intervista al The MoJo Podcast, dove Netanyahu ha approfondito le ragioni del suo inatteso tifo.

Interrogato specificamente sul suo orientamento per la competizione calcistica, Netanyahu ha affermato senza esitazioni: “A questo Mondiale sto tifando per l’Argentina”.

Alla successiva domanda, volta a verificare se tale sostegno fosse indirizzato a Messi, il premier israeliano ha risposto in modo categorico: “No, (tifo Argentina) per Milei”. Ha poi proseguito nel motivare la sua scelta, elogiando il presidente argentino Javier Milei con parole di grande apprezzamento: “È una superstar, ha fatto un lavoro grandioso, ha salvato il suo paese adottando un’economia di libero mercato. È un grande amico”. Questa presa di posizione sottolinea un legame che trascende l'ambito sportivo, radicandosi in affinità politiche e personali.

Il Contesto della Dichiarazione e il Riferimento a Milei

La rivelazione del tifo di Netanyahu per l'Argentina è emersa in un contesto di dialogo informale durante l'intervista concessa al The MoJo Podcast.

L'occasione ha permesso al premier israeliano di chiarire immediatamente che il suo riferimento non era rivolto al campione calcistico, ma al capo di stato argentino Javier Milei. La descrizione di Milei come “una superstar” e “un grande amico” da parte di Netanyahu evidenzia una stima profonda e un'intesa che va oltre i protocolli diplomatici. La scelta di sostenere una squadra nazionale per ragioni legate a un leader politico, piuttosto che a un'icona sportiva, conferisce alla dichiarazione un significato peculiare e di notevole risonanza.

Il Significato Politico di un Tifo Simbolico

Il sostegno dichiarato da Benjamin Netanyahu all'Argentina assume una chiara valenza simbolica e riflette un profondo legame personale e politico con il presidente Javier Milei.

Quest'ultimo, noto per aver implementato politiche economiche improntate al libero mercato, ha evidentemente instaurato un rapporto di amicizia e stima con il premier israeliano. Il tifo per la nazionale argentina, in questo scenario, si trasforma in un gesto che va oltre la semplice passione sportiva, diventando espressione di una convergenza di vedute e di una solida alleanza tra i due leader. La scelta di Netanyahu di legare il suo tifo a Milei enfatizza la dimensione politica e ideologica di questa preferenza, proiettando un messaggio di solidarietà e riconoscimento reciproco a livello internazionale.

Chiarimento su un'Immagine Falsa

In relazione a questa vicenda, è opportuno fare chiarezza su un'immagine che ha circolato ampiamente sui social media.

Si trattava di una fotografia che ritraeva Benjamin Netanyahu indossare la maglia della nazionale argentina durante una presunta partita contro l'Austria, datata 22 giugno 2026. Tuttavia, tale immagine è stata categoricamente smentita. Attraverso l'utilizzo di diversi strumenti di verifica, è stato confermato che si trattava di un contenuto generato da intelligenza artificiale, privo di qualsiasi fondamento nella realtà. Le verifiche hanno inoltre accertato che il premier israeliano, nel giorno indicato, era impegnato in incontri ufficiali a Gerusalemme e non si trovava allo stadio in Texas, come l'immagine avrebbe voluto far credere. Questo episodio sottolinea l'importanza della verifica delle informazioni, specialmente nell'era della diffusione di contenuti digitali manipolati.