Il Milan si trova a fronteggiare una significativa battuta d'arresto in vista dell'inizio della nuova stagione. Christian Pulisic, uno dei suoi esterni di punta, dovrà osservare un periodo di stop forzato di circa sei settimane. L'infortunio è stato rimediato durante la sua partecipazione al Mondiale, a seguito di un duro contrasto con il centrocampista Youri Tielemans. Questo scontro ha causato al giocatore un edema osseo e una microfrattura, localizzati specificamente nella delicata zona di giunzione tra tibia e perone. Tale indisponibilità mette seriamente in discussione la sua partecipazione all'esordio stagionale in Serie A, dove il Milan affronterà il Torino.

L'infortunio di Pulisic: diagnosi dettagliata e programma di recupero

L'episodio che ha portato all'infortunio di Pulisic lo ha costretto a lasciare il campo immediatamente, evidenziando la gravità dell'accaduto. Gli esami strumentali approfonditi, che hanno incluso sia la radiografia che la risonanza magnetica, hanno fornito una diagnosi precisa: un edema osseo e una microfrattura nella regione compresa tra tibia e perone. Per garantire un recupero completo e senza rischi, è stato stabilito un programma riabilitativo rigoroso. Questo percorso si articola in due fasi principali: inizialmente, il giocatore dovrà osservare tre settimane di riposo assoluto. Questo periodo coinciderà opportunamente con le sue vacanze, permettendogli di dedicarsi interamente al recupero.

Successivamente, seguiranno ulteriori tre settimane dedicate alla riatletizzazione, fondamentali per il ripristino della piena funzionalità e della condizione fisica ottimale.

Le implicazioni per il Milan e l'atteso esordio in Serie A

L'obiettivo primario del Milan è chiaro: avere Christian Pulisic a disposizione e in perfetta forma per la cruciale prima giornata di campionato. L'esordio in Serie A è un appuntamento di grande importanza, in programma il 23 agosto, e vedrà i rossoneri sfidare il Torino. Tuttavia, la natura dell'infortunio e la stima dei tempi di recupero, che si attestano intorno alle sei settimane, rappresentano un ostacolo significativo. Questa tempistica potrebbe infatti compromettere la sua presenza in campo per l'inizio della stagione, un potenziale duro colpo per le ambizioni del club.

La federazione statunitense, in precedenza, aveva già comunicato un periodo di stop di diverse settimane per il calciatore, pur prevedendo un suo ritorno agli allenamenti prima della data fissata per l'esordio del Milan nel massimo campionato italiano.