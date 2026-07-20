Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio del Belgio, lottando strenuamente fino all'ultimo giro per la vittoria contro Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari, reduce dal successo a Silverstone, si è dichiarato soddisfatto della prestazione della squadra, sottolineando come la gara di Spa-Francorchamps abbia superato le aspettative iniziali del team.

Partito in terza posizione, Leclerc ha sfruttato un Virtual Safety Car per balzare in testa dopo i pit stop. Ha difeso la leadership per diversi giri dagli attacchi di Antonelli, ma è stato infine superato dall'italiano, che non è riuscito a distanziarlo in modo netto: i due sono giunti al traguardo separati da meno di due secondi.

Leclerc ha confidato di aver creduto nella vittoria fino alla fine, riconoscendo la fortuna con la VSC e un "passo relativamente forte". Ha ammesso difficoltà con l'asse anteriore per alcuni giri con le gomme hard, ma ha poi sentito la macchina migliorare, definendolo un "passo avanti" nonostante il lavoro ancora da fare.

La Ferrari oltre le aspettative e i progressi di Leclerc

Le previsioni della vigilia erano meno ottimistiche, con la squadra che si aspettava di essere "molto indietro". In gara, tuttavia, la Ferrari si è dimostrata più competitiva del previsto. Leclerc ha sottolineato come, su due piste teoricamente sfavorevoli, la squadra abbia ottenuto una vittoria e un secondo posto, risultati che rafforzano la fiducia e dimostrano un progresso significativo.

Il monegasco ha anche evidenziato i progressi personali compiuti dopo Silverstone, pur ammettendo che le nuove regole rendono difficile trovare il giusto feeling con la vettura. Ha dichiarato di non essere ancora al livello desiderato, dovendo "gestire" alcune dinamiche dell'auto che lo rallentano, ma ha ribadito che è stato un "passo avanti" di cui è contento.

La corsa e la classifica piloti

Durante la corsa, Leclerc ha guadagnato posizioni, superando diversi avversari in pista. La strategia della Scuderia Ferrari, sfruttando il Virtual Safety Car, ha permesso a Leclerc di tornare in pista davanti ad Antonelli, che ha però preso il comando a dieci giri dalla fine. Nonostante la mancata vittoria, il secondo posto di Leclerc ha contribuito a ridurre il distacco nella classifica piloti, ora a 28 punti da George Russell e a 33 dal compagno di squadra Lewis Hamilton, il cui ritiro ha influito sulla classifica.

Leclerc ha concluso sottolineando la necessità di continuare a lavorare e l'imprevedibilità delle vetture attuali, affermando che "con queste vetture è difficile essere certi che un weekend positivo si ripeta, perché tutto dipende da dettagli molto piccoli", e che l'aspetto più frustrante è non ottenere lo stesso rendimento da un giro all’altro.