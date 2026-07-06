Il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Geronimo La Russa, ha espresso un vivo entusiasmo e grande soddisfazione per l’esito del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. La prestazione eccezionale di Charles Leclerc, culminata con la vittoria e il gradino più alto del podio, è stata definita da La Russa come “un fantastico podio a tinte Ferrari”. Ha rimarcato con forza il ritorno di un “Leclerc ritrovato”, che ha saputo dimostrare appieno il suo talento e la sua determinazione in pista, riaccendendo le speranze e l'orgoglio del “popolo del Cavallino”.

Il weekend britannico ha visto brillare anche un altro talento italiano, Kimi Antonelli, che ha conquistato la pole position e una vittoria nella Gara Sprint. Questi successi combinati hanno contribuito a rendere l’Italia una “grande protagonista in Gran Bretagna”, come sottolineato dal presidente ACI. La Russa ha evidenziato come il risultato complessivo non solo “riaccende l’entusiasmo nel popolo del Cavallino”, ma proietta anche un’immagine di un “Campionato del Mondo sempre più verde, bianco e rosso”, evocando un forte senso di identità nazionale e successo sportivo.

Le parole di La Russa e l'orgoglio nazionale

Le dichiarazioni di Geronimo La Russa, in qualità di presidente della Federazione sportiva dell’Automobilismo, riflettono la profonda soddisfazione per le prestazioni di Leclerc e della Ferrari.

Il successo di Silverstone si traduce in un rinnovato orgoglio per i tifosi italiani e per l'intero movimento motoristico. La Russa ha concluso le sue osservazioni esprimendo l'emozione di sentire l'Inno di Mameli risuonare al termine della gara, un momento che sta diventando “un’abitudine che sta diventando sempre più emozionante”, consolidando la presenza italiana ai vertici della Formula 1.

Il ruolo strategico dell'Automobile Club d'Italia

L'Automobile Club d'Italia (ACI), l'ente pubblico preposto a rappresentare e tutelare gli interessi degli automobilisti italiani, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo dell'automobilismo sportivo e civile. Riconosciuto come la Federazione sportiva dell’automobilismo in Italia, l'ACI ha il compito di organizzare, coordinare e disciplinare le attività motoristiche sul territorio nazionale, oltre a rappresentare il Paese nelle competizioni internazionali di settore.

Le parole del suo presidente, Geronimo La Russa, assumono quindi un peso significativo, evidenziando l'importanza strategica e simbolica delle vittorie italiane nel panorama motoristico globale e la missione dell'ente nel sostenere tali successi.