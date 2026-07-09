La capitale francese, Parigi, si prepara a una serata di altissima tensione in occasione del quarto di finale dei Mondiali che vedrà contrapporsi Francia e Marocco, in programma giovedì 9 luglio. Le autorità hanno disposto misure di sicurezza straordinarie, con l'intera area di Place de l'Étoile, attorno all'Arco di Trionfo, completamente interdetta al pubblico. Per garantire l'ordine, saranno schierati almeno ottomila agenti nella capitale. Questa decisione riflette una valutazione attenta da parte dei servizi di intelligence e delle forze dell'ordine, che hanno classificato la partita come un evento a rischio elevato per l'ordine pubblico.

Una circolare interna dei servizi ha evidenziato specifici rischi di problemi per l'ordine pubblico legati all'incontro. Il carattere di eliminazione diretta della partita e la posta in palio, ovvero la qualificazione in semifinale, contribuiscono ad aumentare ulteriormente il livello di rischio. Le forze dell'ordine nutrono timori concreti riguardo a possibili scontri, indipendentemente dall'esito della gara, sia in caso di vittoria della Francia sia in caso di successo del Marocco. Tra le preoccupazioni vi è anche la potenziale presenza di “gruppi di hooligan affiliati all'estrema destra”. L'attenzione è massima anche su eventuali raduni spontanei e sull'utilizzo di materiale pirotecnico, fenomeni che potrebbero verificarsi a prescindere dal risultato finale.

Misure eccezionali e allerta massima

Per assicurare la tranquillità nella capitale, le autorità hanno predisposto un dispositivo di sicurezza senza precedenti. L'interdizione di una delle zone più iconiche di Parigi, come Place de l'Étoile, rappresenta un segnale inequivocabile della profonda preoccupazione delle istituzioni. L'obiettivo primario è prevenire qualsiasi forma di disordine, tenendo conto della forte partecipazione emotiva delle due tifoserie e dell'elevata posta in palio della partita, che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla gestione dell'evento.

Una nota dei servizi di intelligence territoriali ha ribadito che “questa partita presenta un rischio accresciuto a causa del suo carattere eliminatorio e dell'importanza della qualificazione in semifinale”.

Il documento sottolinea inoltre che “nonostante l'orario tardivo della trasmissione, sono temuti raduni sulla pubblica via, accompagnati dall'uso di mezzi pirotecnici, a prescindere dal risultato dell'incontro”. Questo evidenzia la necessità di mantenere un'allerta massima per tutta la durata della serata e oltre.

Il contesto della sfida e le preoccupazioni delle autorità

La sfida tra Francia e Marocco si inserisce in un clima di particolare e giustificata attenzione, come confermato anche da una nota confidenziale dei servizi francesi. Le autorità sono pienamente consapevoli che la natura eliminatoria della gara e la possibilità di accedere alle semifinali intensificano la tensione tra i tifosi.

La potenziale presenza di gruppi organizzati e il rischio concreto di incidenti sono elementi cruciali che hanno spinto a rafforzare ulteriormente il dispositivo di sicurezza. L'esperienza di precedenti incontri ad alta tensione ha portato le forze dell'ordine a non sottovalutare alcun segnale di rischio, concentrandosi su una presenza capillare e su controlli rigorosi nelle aree più sensibili della città per garantire la massima sicurezza possibile.