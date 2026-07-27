Le finali di ginnastica artistica ai Commonwealth Games 2026 hanno preso il via lunedì 27 luglio, con due intense giornate di competizioni. Gli atleti e le atlete si sfidano nelle specialità più attese, con le finali maschili e femminili che si alternano nel corso delle sessioni pomeridiane, promettendo grande spettacolo e agonismo.

Il programma della prima giornata, lunedì 27 luglio, ha incluso il corpo libero maschile, il volteggio femminile, il cavallo con maniglie maschile, le parallele asimmetriche femminili e gli anelli maschili. Le gare sono iniziate alle 13:00 ora locale britannica (8:00 ora della costa est degli Stati Uniti), precedute dalla fase di riscaldamento.

Gli aggiornamenti in tempo reale e i risultati dettagliati sono disponibili attraverso i canali ufficiali della manifestazione, offrendo una copertura completa dell'evento.

Calendario delle finali e copertura televisiva

La seconda e ultima giornata delle finali, in programma martedì 28 luglio, vedrà gli atleti impegnati nel volteggio maschile, nella trave femminile, nelle parallele pari maschili, nel corpo libero femminile e nella sbarra maschile. La copertura televisiva è ampia e garantisce la visione delle gare a un pubblico internazionale: negli Stati Uniti le finali sono trasmesse su beIN SPORTS, nel Regno Unito su TNT Sports e HBO Max, mentre in Canada la trasmissione è affidata a CBC e beIN SPORTS.

I risultati ufficiali completi sono consultabili sul sito dedicato ai giochi di Glasgow 2026, fornendo un resoconto accurato di tutte le prestazioni.

Queste finali rappresentano il momento culminante della ginnastica ai Commonwealth Games, con la partecipazione dei migliori interpreti delle varie discipline. Gli organizzatori hanno curato una suddivisione equa tra le prove maschili e femminili, assicurando un elevato livello di competitività e momenti indimenticabili in ogni sessione di gara.

La tradizione della ginnastica ai Commonwealth Games

La ginnastica vanta una lunga e ricca storia all'interno dei Commonwealth Games. Dopo una prima apparizione come sport dimostrativo nel 1974, è stata inserita ufficialmente nel programma nel 1978 a Edmonton, in Canada, e da allora è sempre stata una disciplina fissa.

La ginnastica ritmica, dopo una pausa, è tornata nel programma nel 2006 e ha continuato a essere protagonista nelle edizioni successive, arricchendo ulteriormente l'offerta sportiva.

Negli ultimi anni, la ginnastica australiana ha ottenuto risultati di grande rilievo, a testimonianza della sua crescita e competitività. Ne è un esempio la recente vittoria di Georgia Godwin, che ha guidato la squadra femminile alla medaglia d’oro proprio a Glasgow, diventando la ginnasta australiana più decorata nella storia dei Commonwealth Games. Questi successi evidenziano il crescente interesse e il livello tecnico della ginnastica nei paesi del Commonwealth, rendendo le finali di Glasgow 2026 un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.