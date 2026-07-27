La ginnastica artistica ai Commonwealth Games 2026 di Glasgow ha offerto intense emozioni, con il Canada protagonista nella gara a squadre maschile. L'Australia ha conquistato una storica medaglia di bronzo, un risultato atteso da sedici anni, interrompendo un digiuno che durava dal 2010. Le competizioni si sono svolte dal 24 al 28 luglio, con le fasi di qualificazione nei primi due giorni e le attesissime finali all-around e di specialità nei successivi.

Nella finale a squadre maschile, il Canada ha dominato con un punteggio complessivo di 241.400, superando l’Inghilterra (238.250) e l’Australia (235.650).

La squadra australiana, composta da Jesse Moore, Benjamin Foster, Tru Hagens, James Hardy e Ritam Malik, ha dimostrato notevole compattezza e una determinazione esemplare, iniziando la propria performance agli anelli. La loro concentrazione è rimasta alta anche dopo una prolungata interruzione della gara, causata da un serio infortunio occorso all’inglese Gabriel Langton alla sbarra.

Risultati individuali e protagonisti maschili

Nel concorso individuale maschile all-around, il successo è andato a Reuben Ward della Scozia, che ha totalizzato 79.650 punti. Sul podio con lui, Felix Dolci del Canada (79.450) e Jesse Moore dell’Australia (79.000). Per quanto riguarda la specialità del corpo libero, l’oro è stato vinto da Luke Whitehouse dell’Inghilterra con 14.566 punti, seguito da René Cournoyer del Canada (13.966) e James Hardy dell’Australia (13.433).

I risultati definitivi delle altre finali maschili, tra cui cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, sono ancora in attesa di pubblicazione.

La medaglia di bronzo nella gara a squadre ha assunto un significato particolarmente profondo per l’Australia. Tru Hagens ha espresso l'emozione del gruppo: “Siamo cresciuti insieme, siamo un grande gruppo di amici. È incredibile vedere tutti noi raggiungere questo traguardo insieme. Non c’è niente di meglio”. Questo risultato ha cementato ulteriormente i legami all'interno della squadra.

Competizione femminile e il percorso australiano

Anche la competizione femminile ha visto l'Australia brillare, conquistando l’oro nella gara a squadre con 158.400 punti, precedendo il Canada (157.300) e l’Inghilterra (154.300).

Nell’all-around individuale femminile, Ellie Black del Canada si è imposta con 53.050 punti, seguita da Breanna Scott dell’Australia (52.900) e Lia-Monica Fontaine, anch'essa canadese (52.800). Sul volteggio, Lia-Monica Fontaine ha ottenuto la vittoria con 14.000 punti. I risultati delle altre finali di specialità femminili (parallele asimmetriche, trave, corpo libero) sono ancora in fase di elaborazione.

Il percorso della squadra maschile australiana è stato caratterizzato da momenti di forte tensione, in particolare dopo la caduta di Langton. Tuttavia, la capacità di mantenere la calma e il supporto reciproco tra i ginnasti sono stati cruciali per assicurarsi un posto sul podio. Jesse Moore e Ritam Malik si sono qualificati per la finale all-around.

James Hardy ha ottenuto l’accesso alle finali di corpo libero, volteggio e anelli, mentre Moore si è qualificato per le parallele e Malik per la sbarra. La conclusione della competizione vedrà questi atleti australiani ancora protagonisti nelle rispettive finali di specialità.