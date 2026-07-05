Un sabato da ricordare per Kimi Antonelli a Silverstone, dove il giovane pilota della Mercedes ha dominato la scena, conquistando prima la vittoria nella Sprint Race e poi assicurandosi la pole position per il Gran Premio d’Inghilterra. Antonelli scatterà in testa alla griglia, affiancato dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno subito alle sue spalle.

La giornata trionfale di Antonelli

La performance di Kimi Antonelli è stata impeccabile. Nel pomeriggio, ha firmato la pole position con un tempo di 1’28"111, superando Leclerc di 0"175 e Hamilton di 0"347.

Si tratta della sua quinta pole stagionale, una dimostrazione di forza che ne conferma il ruolo di favorito per il titolo. Già al mattino, Antonelli aveva mostrato il suo strapotere vincendo la Sprint Race e registrando il giro più veloce, consolidando così la sua leadership nel mondiale piloti.

Le voci dei protagonisti

A fine giornata, Antonelli ha commentato la sua prestazione con soddisfazione: “Con Lewis è stata una bella battaglia, poi quando sono entrato in overtake mode ho avuto la mia opportunità e l’ho sfruttata. Oggi mi è venuto tutto bene, dalla sprint alla pole. Prima del time attack finale mi sono un po’ lamentato con i miei perché non amo uscire per primo. Ho costruito bene il mio ritmo e sono molto soddisfatto.

Abbiamo cambiato poche cose: qualcosina sul differenziale e sui freni, abbiamo cercato di aggirare un po’ i problemi, trovando un buon assetto. Nel Gran Premio non sarà facile perché dietro di me ci sono due Ferrari e potrebbero fare gioco di squadra. Noi però abbiamo un gran passo, spero di fare una bella gara”.

Anche Lewis Hamilton, che ha concluso secondo nella Sprint e terzo in qualifica, ha analizzato la situazione dal suo punto di vista: “È stata una gara dura, molto dura. È difficile tenere dietro le Mercedes. C’era tanto vento contrario in rettilineo, era impossibile tenere dietro Kimi. Lui era molto veloce in curva sei, lì ho dovuto usare tanta energia, avevo poca potenza fuori da Stowe.

Quando Kimi ha utilizzato l’overtake mode non ho potuto controbattere. Direi che abbiamo ancora tanto lavoro da fare per tenere il loro passo. Dobbiamo colmare il gap di potenza nei confronti della Mercedes: solo a quel punto potremo davvero lottare con loro”.

Situazione mondiale e griglia di partenza

Con la vittoria nella Sprint Race e la pole position, Kimi Antonelli rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nel campionato mondiale. Il pilota Mercedes si porta a quota 179 punti, con un vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell e di 47 punti su Lewis Hamilton. Per quanto riguarda la Sprint Race, Lando Norris ha conquistato il terzo posto, precedendo Russell e Leclerc.

La griglia di partenza del Gran Premio d’Inghilterra vedrà dunque Antonelli in pole, affiancato da Leclerc in seconda posizione e Hamilton in terza. Russell si è piazzato quarto, nonostante un incidente in Q1 che ha danneggiato la sua vettura.