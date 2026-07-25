Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, in programma domani, vedrà una modifica significativa nella griglia di partenza. Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari, è stato infatti penalizzato di tre posizioni. Inizialmente qualificatosi al secondo posto, Hamilton scenderà così al quinto, a causa di un episodio di impeding che ha coinvolto Oscar Piastri (McLaren) durante la Q3.

Dettagli della penalità per Hamilton

La decisione dei commissari di gara è giunta dopo un'attenta analisi di tutte le prove disponibili. Sono state esaminate le immagini video, i dati telemetrici, le comunicazioni radio del team e i video a bordo delle vetture.

L'indagine ha chiaramente dimostrato che Hamilton, rallentando sulla traiettoria di gara, ha involontariamente ostacolato Piastri, impedendogli di completare il suo giro veloce e costringendolo ad abortire il tentativo. Conformemente al regolamento FIA, per infrazioni di questo tipo è prevista una penalità standard di tre posizioni in griglia, una sanzione volta a garantire la correttezza e la sicurezza durante le sessioni di qualifica.

Le dichiarazioni di Lewis Hamilton

Al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton ha espresso il suo stato d'animo riguardo all'accaduto. Il pilota ha commentato in inglese: “I think my mind is just elsewhere right this second, because once I’d finished my lap, I don’t know if I got in the way of someone, so I’m just trying to run that through my mind, because I wasn’t aware anyone was coming.” Le sue parole riflettono una certa incertezza e la mancanza di consapevolezza immediata di aver creato un ostacolo in pista.

L'impatto sulla griglia di partenza

La penalità inflitta a Hamilton avrà un impatto diretto sulla composizione della griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria. Perdendo il secondo posto ottenuto in qualifica, il pilota della Ferrari si troverà a partire dalla quinta posizione. Questa modifica comporterà un avanzamento per altri tre piloti: Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Oscar Piastri, i quali guadagneranno ciascuno una posizione rispetto alla loro qualifica iniziale, beneficiando della sanzione applicata a Hamilton.

Conferma della decisione e procedure FIA

La penalità è stata ufficialmente confermata, e Lewis Hamilton prenderà il via dalla quinta piazza. Questa decisione si allinea perfettamente con le procedure standard adottate dalla FIA per gestire i casi di impeding durante le sessioni di qualifica. L'applicazione rigorosa del regolamento mira a mantenere l'equità competitiva e la sicurezza per tutti i partecipanti al campionato di Formula 1.