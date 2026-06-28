Il Gran Premio d'Austria di Formula 1, svoltosi a Spielberg, ha visto il trionfo di George Russell. Il pilota britannico della Mercedes ha conquistato una vittoria. Sul podio, Russell è stato affiancato da Max Verstappen (Red Bull), secondo, e dall'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo. La Ferrari di Lewis Hamilton ha concluso quinta, mentre Charles Leclerc è arrivato ottavo.

Russell vince a Spielberg

Partito dalla pole position, George Russell ha gestito la corsa con maestria, resistendo alla pressione di Max Verstappen. Ha mantenuto il comando per tutta la seconda metà della gara, tagliando il traguardo con un vantaggio di 1,6 secondi.

Questa vittoria segna un importante ritorno al successo per Russell.

Antonelli leader, Russell accorcia

La gara di Spielberg ha avuto ripercussioni sulla classifica del campionato mondiale piloti. Kimi Antonelli, attuale leader, ha sfiorato il secondo posto, chiudendo a soli quattro decimi da Verstappen. Grazie a questa vittoria, Russell ha ridotto il suo svantaggio da Antonelli a 40 punti, risalendo al secondo posto e superando Lewis Hamilton.

Ferrari e McLaren nella top ten

La McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la quarta posizione, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton. L'altra vettura del Cavallino Rampante, affidata a Charles Leclerc, ha concluso la sua prova in ottava posizione. La top ten del Gran Premio d'Austria è stata completata da Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Russell rilancia il mondiale

Questa tappa austriaca, l'ottava delle ventidue previste del campionato di Formula 1, è significativa per George Russell. La sua vittoria a Spielberg rappresenta il primo successo in un Gran Premio dalla gara inaugurale della stagione, il Gran Premio d'Australia. Questo trionfo rafforza la sua posizione e consolida la lotta per il titolo mondiale.