La Juventus ha dato il via ufficiale alla sua nuova stagione, radunandosi oggi, domenica 12 luglio 2026, presso il quartier generale della Continassa a Torino. I calciatori bianconeri hanno iniziato a fare il loro ingresso nella struttura, pronti a riabbracciarsi dopo le vacanze e a intraprendere la preparazione sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti.

L'inizio effettivo dei lavori è previsto per domani, lunedì 13 luglio. In questa giornata, i giocatori, tra cui il centrocampista Manuel Locatelli e i suoi compagni, si sottoporranno a una serie di test fisici e atletici.

Questi esami rappresentano il primo passo della preparazione estiva, fondamentale per valutare la condizione di ogni atleta e gettare le basi per gli impegni futuri.

Il primo banco di prova: l'amichevole in Svizzera

Il calendario pre-campionato prevede un primo impegno amichevole di rilievo. La Juventus scenderà in campo sabato 18 luglio, alle ore 15:30, per affrontare il Basilea in Svizzera. Questa partita sarà la prima occasione per il tecnico Spalletti di osservare la squadra in azione e testare schemi e soluzioni tattiche in vista della stagione agonistica.

Il programma completo della preparazione estiva

Il raduno alla Continassa segna l'inizio di un percorso intenso, con i bianconeri impegnati in una serie di amichevoli internazionali.

Il programma estivo è stato definito per offrire test di alto profilo e preparare al meglio la squadra. Sono stati fissati cinque incontri, tutti in trasferta, che porteranno la Juventus a confrontarsi con diverse realtà calcistiche in Europa, Asia e Australia.

Nel dettaglio, dopo la sfida con il Basilea, la squadra affronterà lo Standard Liegi il 25 luglio. Successivamente, i bianconeri voleranno in Asia per un prestigioso incontro con il Chelsea, fissato per il 5 agosto a Hong Kong. Il tour proseguirà in Australia, dove la Juventus sfiderà l'Inter l'8 agosto e il Palermo l'11 agosto. Questi impegni serviranno a valutare la condizione fisica e tattica del gruppo, a consolidare l'affiatamento tra i giocatori e a sperimentare nuove strategie di gioco in contesti internazionali.