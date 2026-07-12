Simone Faggioli ha scritto una nuova pagina nella storia dell’automobilismo sportivo, trionfando nella 61ᵃ edizione della Rieti-Terminillo e conquistando la 59ᵃ Coppa Bruno Carotti, quinto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita. Sul tecnico tracciato che da Colonna di Lisciano conduce a Pian de Valli, Faggioli, al volante della sua Nova Proto NP 01, ha siglato il suo decimo successo personale, stabilendo un nuovo record: i 13,450 km sono stati percorsi in un tempo eccezionale di 4'48''55.

Alle sue spalle, l’abruzzese Stefano Di Fulvio, su Nova Proto sovralimentata della Scuderia Vesuvio, ha dimostrato grande competitività, chiudendo a soli 24 centesimi dalla vetta.

Il podio è stato completato da Mirko Torsellini, alla sua prima partecipazione a Rieti con la NP 01 di classe regina, che ha registrato un distacco di 1,7 secondi dal vincitore. La giornata ha visto anche un altro importante traguardo: Luca Tosini, al volante della sua Audi RS3 LMS, ha dominato il Gruppo TCR, laureandosi così il primo Campione Italiano 2026 di questa categoria.

I protagonisti delle altre categorie

Nel Gruppo Sportscar Motori Moto, Andrea Di Caro ha ottenuto il suo quinto successo stagionale, stabilendo anch’egli un nuovo record di categoria e distanziando di otto secondi il secondo classificato, Michele Puglisi, mentre Filippo Ferretti ha conquistato il terzo posto. Grande emozione nel Gruppo GT, dove Lucio Peruggini, su Ferrari 296 Super Cup, ha prevalso per un soffio, appena tre millesimi, sul romano Marco Iacoangeli, alla guida di una BMW Z4 GT3.

Anche Giovanni Del Prete ha brillato, conquistando un altro podio con la sua Ferrari 296.

Tra gli altri piazzamenti di rilievo, si segnalano il quarto posto di Luigi Fazzino (su Osella PA 30) e il quinto di Achille Lombardi (anch’egli su Osella PA 30). Il premio per la migliore accelerazione sui primi 200 metri è stato assegnato a Samuele Cassibba. Nel Gruppo E2SH, la vittoria è andata a Manuel Dondi con la sua Fiat X1/9 Alfa Romeo. Nella Racing Start Cup, Salvatore Tortora è risultato il più veloce su Peugeot 308, sebbene la classifica rimanga provvisoria a causa di un reclamo. Hanno completato il quadro dei vincitori di categoria: Giovanni Angelini (Racing Start Plus, su MINI), Vanni Tagliente (su Seat Leon Cupra), Roberto Megale (classe 1.6 aspirata), Antonio Scappa (Racing Start Turbo RSTB), Paolo Scarpelli (RS aspirata), e i piloti di station wagon Salvatore Mondino e Antonio Aquila.

La tradizione della Rieti-Terminillo

La Rieti-Terminillo si conferma una delle cronoscalate più tecniche e prestigiose del panorama nazionale, un appuntamento che ogni anno scrive nuove pagine nella storia dell’automobilismo sportivo. Il percorso di oltre tredici chilometri, noto per i suoi tratti estremamente selettivi, mette costantemente alla prova le abilità dei piloti e le prestazioni delle vetture. Le passate edizioni hanno già visto Simone Faggioli tra i protagonisti assoluti, e la sua decima vittoria ne consolida ulteriormente lo status di leggenda di questa disciplina. La manifestazione, tappa fondamentale del Campionato Italiano Supersalita, continua ad attrarre un vasto pubblico di appassionati e i migliori piloti, ribadendo il suo ruolo di spicco nel calendario motoristico italiano.