Il futuro di Kayvon Thibodeaux con i New York Giants appare sempre più incerto. Selezionato come quinta scelta assoluta nel Draft 2022, il linebacker ha mostrato un rendimento altalenante, portando la franchigia a considerare la sua cessione. I Giants sono disposti ad ascoltare offerte per Thibodeaux, con una chiara preferenza a cederlo prima della scadenza del suo contratto da rookie.

Il giocatore, che ha chiuso la stagione 2025 con un minimo in carriera di 2,5 sack in dieci partite e un lungo stop per infortunio alla spalla, è reduce da due annate segnate da problemi fisici e un calo di produttività.

Dopo una stagione da rookie positiva e un 2023 prolifico con 11,5 sack, Thibodeaux ha faticato a mantenere lo stesso livello, finendo spesso in lista infortunati. Attualmente, il linebacker è nel suo ultimo anno di contratto da rookie e percepirà 14,571 milioni di dollari nel 2026 grazie all’opzione esercitata dai Giants. La sua posizione nel roster è stata messa in discussione anche dagli investimenti recenti della dirigenza su altri pass rusher come Brian Burns e Abdul Carter.

Le squadre interessate al linebacker

Tra le franchigie che potrebbero tentare l’acquisizione di Thibodeaux figurano i Chicago Bears, alla ricerca di un rinforzo difensivo per mantenere la competitività nella NFC North.

I Bears potrebbero essere disposti a trattare, specialmente se le alternative di alto profilo dovessero risultare irraggiungibili. I Giants avevano richiesto una seconda scelta ai Saints in precedenti discussioni, ma il valore attuale del giocatore potrebbe non superare una quarta scelta sul mercato.

I New England Patriots rappresentano un’altra opzione plausibile. La squadra potrebbe proporre uno scambio che coinvolga il ricevitore Kayshon Boutte, il quale desidera un ruolo più importante in attacco. Nonostante il calo nei sack, Thibodeaux si è distinto come settimo miglior edge rusher contro le corse nella scorsa stagione, secondo i dati Pro Football Focus.

I Falcons e il quadro del mercato

Gli Atlanta Falcons, pur avendo registrato 57 sack nel 2025, potrebbero essere interessati a rafforzare ulteriormente la linea difensiva.

La flessibilità salariale della franchigia consentirebbe di assorbire il contratto di Thibodeaux, anche se l’offerta potrebbe consistere in una scelta futura, probabilmente non prima del 2028. La presenza di giovani talenti come Abdul Carter e Arvell Reese nei Giants rende Thibodeaux sacrificabile per la dirigenza, che ha già investito pesantemente nel reparto pass rush.

Il futuro di Thibodeaux resta in bilico. La sua storia recente di infortuni e la concorrenza interna rendono probabile una cessione, anche a fronte di un valore di mercato ridotto rispetto alle aspettative iniziali. La decisione finale dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla strategia dei Giants in vista della prossima stagione.