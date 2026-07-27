Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto con chiarezza nel dibattito acceso riguardante la delicata nomina del commissario tecnico della Nazionale. La Russa ha voluto precisare che le sue riserve erano state sollevate esclusivamente sul piano tecnico, evidenziando come Andrea Pirlo, sebbene riconosciuto come un grande campione sul campo, possieda a suo giudizio «scarsa esperienza come allenatore».

Proseguendo nel suo intervento, il presidente del Senato ha minimizzato l’importanza delle speculazioni sui rapporti tra Pirlo e la Russia, definendoli «meno rilevanti rispetto all’aspetto tecnico» e concentrando l'attenzione sulla preparazione professionale.

Parallelamente, ha espresso la sua piena e incondizionata fiducia nel presidente della FIGC, Giovanni Malagò, dichiarandosi fermamente convinto che Malagò «troverà la soluzione migliore» per la complessa situazione che il calcio italiano sta attraversando.

In un contesto di ampia discussione, anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha voluto manifestare la sua piena fiducia nella leadership di Malagò. Gasparri ha sottolineato con forza l’importanza strategica della rifondazione del calcio italiano, un processo che richiede scelte oculate, e ha auspicato che le decisioni future siano improntate a grande saggezza e prudenza, elementi fondamentali per il rilancio del settore.

Le motivazioni tecniche di La Russa

Ignazio La Russa ha ribadito con fermezza le sue motivazioni, chiarendo che le perplessità espresse erano circoscritte unicamente all’esperienza professionale e tecnica di Andrea Pirlo. «Io mi ero permesso qualche dubbio sul piano tecnico, visto che Pirlo è stato un grande campione ma ha scarsa esperienza come allenatore», ha specificato il presidente del Senato. Ha poi ulteriormente chiarito la sua posizione, aggiungendo che «la questione dei rapporti tra Pirlo e la Russia mi sembra meno rilevante rispetto all’aspetto tecnico», volendo così focalizzare il dibattito sui meriti e le competenze specifiche richieste per il ruolo di CT.

Il sostegno a Malagò e la visione per il calcio

Il presidente del Senato ha rafforzato la sua dichiarazione di piena fiducia nei confronti del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, con parole nette: «Sono certo che il presidente della FIGC Malagò, che ha la mia fiducia, troverà la soluzione migliore.» Questa posizione è stata condivisa e amplificata da Maurizio Gasparri, che ha voluto enfatizzare il ruolo cruciale di Malagò nel delicato processo di rifondazione del calcio italiano. Gasparri ha ribadito l'auspicio che tutte le decisioni imminenti siano caratterizzate da saggezza e prudenza, considerate indispensabili per garantire un futuro solido e prospero al movimento calcistico nazionale.

Reazioni e sviluppi nel caso Pirlo

Sul fronte delle reazioni istituzionali, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso un giudizio critico, definendo la gestione del caso Pirlo una «brutta figura». Abodi ha commentato che si tratta di «una notizia che si commenta da sola» e che «ora c’è da recuperare», evidenziando la necessità di ripristinare la credibilità. A complicare ulteriormente il quadro, l’ambasciatore russo in Italia ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso «sincera e umana solidarietà» a Pirlo, un intervento che ha contribuito ad alimentare ulteriormente il già intenso dibattito pubblico sulla vicenda.