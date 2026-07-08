Zack Wheeler, lanciatore dei Philadelphia Phillies, è stato escluso dall'All-Star Game a causa di una regola della Major League Baseball. Nonostante una stagione di altissimo livello (nove vittorie, una sola sconfitta e una media PGL di 2.28 in 87 inning), la “Sunday Starter rule” gli ha precluso la partecipazione. Questa norma, introdotta nel 2010, impedisce ai lanciatori che partono la domenica precedente all’evento di essere selezionati.

Il caso di Wheeler è emblematico: il lanciatore ha fornito un contributo significativo ai Phillies (4.3 bWAR), pur avendo iniziato la stagione in ritardo per un problema alla spalla.

L'All-Star Game si terrà proprio a Philadelphia, per il 250° anniversario, un fattore che avrebbe potuto favorirla. La “Sunday Starter rule”, però, ha prevalso, escludendo Wheeler dai protagonisti.

Le parole di Wheeler e il dibattito sulla regola

Dopo la sua ultima prestazione a Cincinnati (14 battitori dei Reds eliminati in una vittoria per 4-1), Wheeler ha espresso il suo disappunto. “È un po’ una cavolata”, ha dichiarato ai giornalisti. “Forse potevano inserirmi, anche se non necessariamente tra le prime scelte. Ma sentivo di meritarmelo”. Ha poi concluso: “Dovrebbero aver capito come gestire queste situazioni, con tutti gli All-Star Game che hanno organizzato finora”.

I sostenitori della “Sunday Starter rule” la giustificano per tutelare la salute dei lanciatori.

Tuttavia, molti giocatori e tifosi la considerano penalizzante. Il regolamento MLB consentirebbe ai lanciatori che hanno giocato due giorni prima dell’evento di partecipare, con un utilizzo limitato. Nonostante ciò, la prassi attuale tende a escluderli.

Il significato dell'All-Star Game per gli atleti

La questione sollevata da Wheeler non è isolata. Anche Jacob Misiorowski dei Brewers si trova in una situazione simile, avendo sperato in un rinvio per maltempo per partecipare. L'All-Star Game è un appuntamento cruciale per i giocatori. Si auspica che la MLB riveda la regola, consentendo ai migliori interpreti della stagione di essere presenti.

Nonostante le polemiche, la lega è apprezzata per mantenere alto il livello dell'evento. La discussione sulla “Sunday Starter rule” rimane aperta. Molti auspicano maggiore flessibilità per il futuro, affinché situazioni come quella di Wheeler non si ripetano.