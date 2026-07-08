Il tennista italiano Flavio Cobolli è stato eliminato nei quarti di finale del prestigioso torneo di Wimbledon, subendo una sconfitta per mano dell’inglese Arthur Fery. Il giovane britannico, una wild-card del torneo, ha sorpreso l'atleta romano con un netto 6-4, 7-6, 6-0, in un incontro disputato sul celebre Centre Court. Questa inaspettata battuta d'arresto ha interrotto il cammino di Cobolli nel torneo sull'erba più famoso del mondo.

L'andamento del match

L'incontro ha visto il tennista romano cedere in tre set contro un avversario che ha mostrato uno stato di grazia eccezionale.

Fery, sostenuto con fervore dal pubblico di casa, è riuscito a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà Cobolli. La sua prestazione è stata caratterizzata da grande determinazione e precisione, elementi che hanno contribuito a un dominio quasi incontrastato.

Il primo set si è concluso con un 6-4 a favore del britannico, che ha saputo capitalizzare le occasioni create. Il secondo set è stato più combattuto e si è protratto fino al tie-break, un momento cruciale in cui Fery ha dimostrato maggiore lucidità e freddezza, aggiudicandosi anche questa frazione. Nel terzo set, purtroppo, Cobolli non è riuscito a trovare la reazione necessaria per ribaltare le sorti dell'incontro, cedendo con un severo 6-0, un vero e proprio “bagel” che ha sigillato la sua eliminazione.

Il trionfo di Fery e le prospettive

Grazie a questa vittoria sorprendente, Arthur Fery si è qualificato per le semifinali del torneo, un risultato di grande prestigio per una wild-card. Il britannico affronterà ora il forte Alexander Zverev in quella che si preannuncia una sfida avvincente. Fery è diventato il secondo giocatore nella storia dell'era Open a raggiungere le semifinali di Wimbledon partendo da una wild-card, un'impresa che sottolinea la portata del suo successo e la straordinarietà della sua performance.

Il risultato finale non solo conferma la straordinaria performance di Fery, ma evidenzia anche la sua capacità di dominare Cobolli con autorità e lucidità, specialmente nei momenti decisivi dell'incontro.

Il giovane britannico ha esibito una solidità mentale e tecnica fuori dal comune, confermando pienamente il suo status di rivelazione del torneo e promettendo ulteriori emozioni nelle fasi finali della competizione.