La finale della Commissioner’s Cup WNBA 2026 si preannuncia come un evento imperdibile, mettendo di fronte le New York Liberty e le Las Vegas Aces. Questa sfida, che si terrà al Barclays Center di Brooklyn, non è solo una rivincita della finale del 2023 vinta dalle Liberty, ma segna anche un momento storico per la competizione, giunta alla sua sesta edizione dal debutto nel 2021. Sarà infatti la prima volta che due squadre si affrontano nuovamente per il titolo, garantendo l'incoronazione della prima vincitrice per la seconda volta nella storia della Cup.

In palio c'è un significativo montepremi di 500.000 dollari, che verrà interamente suddiviso tra le giocatrici. Ogni componente della squadra vincitrice riceverà 30.000 dollari, mentre le atlete della formazione sconfitta otterranno 10.000 dollari ciascuna. La MVP della finale si aggiudicherà un bonus aggiuntivo di 10.000 dollari.

Impegno Sociale e Donazioni alle Comunità

Oltre all'aspetto sportivo e ai premi per le atlete, la Commissioner’s Cup si distingue per il suo forte impegno sociale. Durante la fase a gironi, per ogni partita, sono stati donati 3.000 dollari all’organizzazione benefica scelta dalla squadra vincente e 1.000 dollari a quella della squadra perdente. Per la finale, la squadra campione destinerà ulteriori 10.000 dollari alla propria associazione selezionata, mentre la finalista perdente ne devolverà 5.000.

Le Las Vegas Aces hanno scelto di sostenere la Public Education Foundation del Nevada meridionale, avendo già raccolto 19.000 dollari. Questa cifra potrebbe salire a 29.000 dollari in caso di vittoria o a 24.000 in caso di sconfitta. Le New York Liberty, invece, supportano l’African American Policy Forum, con 18.000 dollari già ottenuti, che potrebbero raggiungere 28.000 dollari con una vittoria o 23.000 dollari con una sconfitta.

Assenze Illustri e Contesto Storico

La finale di quest'anno sarà purtroppo segnata da assenze importanti. Le Aces dovranno fare a meno della loro stella, A’ja Wilson, quattro volte MVP e miglior realizzatrice della stagione, costretta a saltare la partita a causa di un infortunio alla gamba destra.

Anche le Liberty affronteranno la sfida senza Satou Sabally, ferma per una commozione cerebrale subita in una precedente partita contro le Aces.

Dal suo esordio nel 2021, la Commissioner’s Cup ha visto un vincitore diverso in ogni edizione. Questa finale tra Liberty e Aces, due squadre che hanno dominato la scena WNBA negli ultimi cinque anni e si sono alternate nei titoli della Commissioner’s Cup e delle WNBA Finals, potrebbe dunque segnare una svolta storica. L'allenatrice delle Aces, Becky Hammon, ha espresso le sue aspettative per una "grande battaglia" al Barclays Center, riconoscendo la difficoltà del campo di Brooklyn.

L'incontro non è solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma rappresenta anche un'importante occasione per rafforzare il legame tra le squadre e le rispettive comunità, promuovendo cause sociali di rilievo.