L'Italia femminile di volley, guidata da Julio Velasco, ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League, superando la Cina al termine di un match combattuto e risolto solo al tiebreak. A Hong Kong, le azzurre si sono imposte in rimonta con i parziali di 25‑19, 21‑25, 22‑25, 25‑12, 15‑12, in una partita lunga e faticosa. Protagonista assoluta dell'incontro è stata Ekaterina Antropova, autrice di 27 punti, che ha trascinato la squadra verso questo importante successo.

Questa vittoria ha permesso all'Italia di salire al secondo posto in solitaria nella classifica di Nations League, consolidando un percorso finora estremamente positivo.

La tappa di Hong Kong (8-12 luglio, Kai Tak Arena) era l'ultimo snodo cruciale prima delle Finals di Macao, con l'obiettivo di blindare la qualificazione. L'Italia, che prima di questa serie vantava sei vittorie e diciotto punti (terzo posto generale, due sconfitte contro Stati Uniti e Brasile), ha affrontato Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Le azzurre hanno dimostrato solidità e capacità di reazione, vincendo al tiebreak contro Canada e Cina, quest'ultima in un clima favorevole alle padrone di casa.

Il roster azzurro e la corsa alle Finals

Per affrontare al meglio le sfide di questa Volleyball Nations League, Julio Velasco ha potuto contare su un roster di alto livello, tornato al completo e ricco di soluzioni.

Tra le atlete chiave figurano le registe Alessia Orro e Carlotta Cambi; le schiacciatrici Myriam Sylla e Loveth Omoruyi; le centrali Anna Danesi (capitana) e Sarah Fahr; le opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; e le libere Eleonora Fersino e Ilaria Spirito. Questa combinazione di esperienza e talento giovanile ha permesso all'Italia di affrontare con determinazione ogni avversario.

Con la conclusione della tappa di Hong Kong, l'Italia ha consolidato la sua posizione tra le migliori. La classifica attuale vede le azzurre al secondo posto, con un percorso solido che ha permesso di superare anche avversarie ostiche. Le prime otto squadre accederanno alle Finals di Macao, e il piazzamento finale sarà cruciale per determinare gli incroci nella fase a eliminazione diretta. La capacità dell'Italia di affrontare e superare le difficoltà la rende una delle principali protagoniste della competizione, pronta a giocarsi le sue carte nella fase finale.