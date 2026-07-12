Il Centre Court di Wimbledon è pronto a ospitare la finale del singolare maschile, un duello attesissimo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'incontro mette in palio il titolo più prestigioso del tennis su erba, con entrambi i giocatori determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

Da una parte, Jannik Sinner, il campione in carica e numero uno del mondo, si presenta con l'obiettivo di difendere il titolo. Se dovesse riuscirci, entrerebbe nel ristretto club dei giocatori capaci di conquistare Wimbledon per due anni consecutivi nell'Era Open, un'impresa riuscita finora solo a nove campioni, da Rod Laver a Novak Djokovic.

Dall'altra parte, Alexander Zverev, reduce dal trionfo al Roland Garros, cerca il suo primo titolo sull’erba londinese. Per il tedesco, questa finale rappresenta un traguardo storico, considerando che in passato non era mai andato oltre gli ottavi di finale a Wimbledon. La sua vittoria a Parigi gli ha conferito una nuova consapevolezza e fiducia, rendendolo un avversario formidabile.

La sfida tra le prime teste di serie

La finale odierna vede di fronte le prime due teste di serie del torneo: Sinner, il numero uno, e Zverev, il numero due. Quest'ultimo punta a diventare il primo uomo dell'Era Open a vincere due Slam consecutivi, un'impresa che aggiungerebbe ulteriore lustro alla sua già brillante stagione.

I precedenti tra i due tennisti sorridono nettamente a Sinner, che conduce 10-4 nei confronti diretti e ha vinto gli ultimi nove incontri. L'ultimo di questi successi risale agli US Open 2023, ma la superficie erbosa di Wimbledon promette una partita con dinamiche diverse.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alla vigilia della finale, Alexander Zverev ha espresso tutta la sua emozione: "Ho aspettato tutta la mia carriera per un momento così", ha dichiarato, definendo Sinner "il giocatore più forte del mondo in questo momento".

Jannik Sinner ha risposto con la sua consueta lucidità, analizzando la partita imminente: "Tra me e Sascha sarà una partita molto diversa da tutte quelle che abbiamo giocato finora.

Sull’erba ci saranno meno scambi, meno ritmo e il servizio conterà tantissimo. Sascha sta servendo alla grande e gioca con enorme aggressività. Ha vinto uno Slam a Parigi e quel successo gli ha dato ancora più fiducia. Si vede da come affronta i punti importanti e da quanto sia rilassato in campo".

Alla prestigiosa finalissima assisterà anche il ministro dello sport Andrea Abodi, a testimonianza dell'importanza dell'evento.

Il percorso verso la finale

Il cammino di entrambi i finalisti è stato impressionante. Jannik Sinner, dopo un inatteso "crollo" al Roland Garros, ha dimostrato una forma straordinaria a Wimbledon, dominando Novak Djokovic nei quarti di finale con un netto 6-4, 6-4, 6-4. Una prestazione che ha confermato la sua leadership.

Alexander Zverev, dal canto suo, ha superato ogni aspettativa sull'erba londinese, eliminando avversari ostici. Nel suo percorso verso la finale, ha sconfitto il sorprendente Arthur Fery con un perentorio 7-6 (0), 6-2, 6-4, mostrando grande solidità e determinazione.