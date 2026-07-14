L'attore britannico Tom Holland ha recentemente condiviso un aneddoto singolare che lo ha visto protagonista insieme al celebre calciatore Erling Haaland. Ospite nel popolare salotto televisivo di Jimmy Fallon, Holland ha raccontato di aver tentato di invitare a cena il prolifico centravanti norvegese, ricevendo però un inaspettato silenzio. “Sì, ho mandato un messaggio a Haaland per cenare insieme. E nemmeno ha risposto”, ha confessato l'interprete di Spider-Man.

L'episodio si è svolto in un contesto glamour e internazionale: durante il Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo.

Holland, presente all'evento per sostenere il pilota Lewis Hamilton, ha notato Haaland in un'altra area hospitality e ha deciso di tentare un approccio diretto. “Ho pensato ‘ci provo’”, ha spiegato l'attore. La risposta del calciatore, tuttavia, non è mai arrivata. “Niente. Non ha risposto, nemmeno un 'ho da fare, devo giocare a calcio'. Nada, niente”, ha aggiunto Holland, non nascondendo stupore e una certa dose di umiliazione. L'esperienza, seppur imbarazzante, è stata da lui definita una lezione preziosa: “È proprio l’esperienza umiliante che a volte serve a noi attori. Non pensavo ne avrei parlato in tv e invece eccoci qua…”, ha riflettuto con autoironia.

Il retroscena della mancata risposta di Haaland

L'insolita vicenda ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico e dei media, diventando un argomento di discussione virale. Interrogato sulla possibilità che Haaland potesse accettare un invito a cena in futuro, Holland ha risposto con una battuta: “Dopo l’altro giorno, non credo”. Il riferimento era alla recente eliminazione della Norvegia dai Mondiali, avvenuta nei quarti di finale contro l'Inghilterra. Questo curioso scambio tra due figure di spicco provenienti da mondi così diversi – il cinema e il calcio – ha offerto uno spaccato inedito sulle dinamiche delle relazioni tra celebrità, suscitando curiosità tra tifosi e appassionati di spettacolo.

La versione di Haaland e i futuri impegni di Holland

La ragione dietro la mancata risposta di Erling Haaland è emersa solo in un secondo momento. Il calciatore norvegese ha infatti spiegato di aver ignorato il messaggio semplicemente perché non sapeva chi fosse il mittente. Poco avvezzo al mondo del cinema, Haaland ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto durante il weekend del Gran Premio di Monaco e di aver scelto di non rispondere. Solo in un momento successivo, Haaland ha scoperto che il mittente era proprio la star di Spider-Man, ammettendo con una punta di ironia di aver completamente dimenticato l'episodio.

Nonostante il piccolo "snob", Tom Holland ha dimostrato grande autoironia nell'affrontare la vicenda, evidenziando come anche le personalità più in vista possano vivere momenti di imbarazzo.

Attualmente, l'attore è impegnato nella promozione del suo prossimo film, "The Odyssey", dove interpreta il ruolo di Telemaco. Parallelamente, si sta preparando a rivestire i panni dell'iconico supereroe nel nuovo capitolo della saga di Spider-Man. L'episodio con Haaland, pur essendo un divertente fuori programma, ha ulteriormente messo in luce la sua capacità di gestire la fama con leggerezza e autenticità.