Jannik Sinner è stato il protagonista indiscusso della cena dei vincitori di Wimbledon, un evento di gala che ha celebrato il suo secondo titolo consecutivo nel prestigioso Slam londinese. Il trionfo, ottenuto superando in finale il tedesco Alexander Zverev, ha permesso al tennista azzurro di vivere una serata all'insegna della leggerezza e della simpatia, lasciandosi andare a momenti di grande spontaneità sul palco, visibilmente divertito e rilassato.

Prima di prendere parte al tradizionale ballo con Linda Noskova, la campionessa che ha conquistato il tabellone femminile, Sinner ha intrattenuto il pubblico con il suo spirito ironico.

Rivolgendosi al presentatore della serata, ha ammesso con un sorriso: "Non farmi domande difficili, sono brillo", una battuta che ha immediatamente strappato un applauso e l'ilarità generale della platea. Il campione azzurro ha poi dedicato un pensiero alla madre Siglinde, che durante la tesa finale aveva abbandonato la tribuna a causa dell'ansia. Con un tono riflessivo, Sinner ha commentato: "Non sono ancora padre, non so cosa significa vedere un figlio sul centrale di Wimbledon...", offrendo uno spaccato della sua umanità.

L'aneddoto dell'esame della patente: una sfida ancora da vincere

La serata ha offerto anche spazio per un curioso aneddoto personale che ha ulteriormente avvicinato Sinner al pubblico.

Il tennista ha rivelato di aver fallito per la quarta volta l'esame per la patente della moto. "È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis...", ha scherzato, provocando un'ondata di ilarità tra i presenti. Questo momento ha evidenziato il clima rilassato e festoso che ha caratterizzato l'intera cena, con Sinner che si è dimostrato perfettamente a suo agio nel ruolo di protagonista non solo sul campo da tennis, ma anche in contesti sociali.

La cornice del gala e i prossimi impegni del campione

La tradizionale cena di gala si è svolta negli eleganti saloni del Raffles London, uno storico edificio che ha accolto un totale di 270 invitati, tra soci dell’All England Club e ospiti d'onore.

Sinner ha fatto il suo ingresso trionfale con la coppa di Wimbledon in mano, immerso in un'atmosfera di celebrazione e raffinatezza. Il culmine della serata è stato il ballo dei campioni: dopo la consegna delle repliche dei trofei, Jannik Sinner e Linda Noskova hanno danzato sulle note coinvolgenti di "Can’t Stop the Feeling" di Justin Timberlake, perpetuando una delle più amate tradizioni del torneo che vede i vincitori esibirsi in una performance davanti agli illustri ospiti.

Il successo ottenuto a Wimbledon consolida la posizione di Sinner tra i giganti del tennis mondiale. Il campione è infatti confermato come numero uno Atp fino alla fine dell'anno ed è già qualificato per le prestigiose ATP Finals di Torino.

Dopo un meritato periodo di riposo di una settimana, il tennista italiano si preparerà a tornare in campo per affrontare i prossimi importanti appuntamenti: i tornei di Montréal e Cincinnati, entrambi Master 1000, con l’ambizione di arricchire ulteriormente il suo già impressionante palmarès. La serata londinese ha così offerto un'immagine di Sinner non solo come atleta straordinario, ma anche come figura spontanea e sorridente, capace di conquistare il pubblico con la sua autenticità anche lontano dal rettangolo di gioco.