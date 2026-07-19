Gli Atlanta Hawks hanno ufficializzato l'acquisizione di Lu Dort, difensore All-Defensive, in un'operazione a tre squadre che ha coinvolto anche gli Oklahoma City Thunder e i Dallas Mavericks. La trade, che ha visto Zaccharie Risacher approdare a Dallas e Oklahoma City ricevere scelte future, segna un punto di svolta per la franchigia della Georgia, per ridefinire la propria identità difensiva.

L'arrivo di Dort rafforza il reparto difensivo perimetrale degli Hawks. Il nuovo assetto prevede una formazione titolare con CJ McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Lu Dort, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

La panchina includerà Kingston Flemings, Aaron Wiggins, Dyson Daniels, Asa Newell e Jock Landale.

La strategia difensiva di Atlanta

L'inserimento di Dort, noto per la sua capacità di marcare i migliori esterni avversari, è una svolta per Atlanta. Pur potendo partire dalla panchina, il suo minutaggio sarà elevato, con il compito di "fermare le stelle" rivali. La strategia si fonda su una difesa solida e fisica, supportata da Onyeka Okongwu e Jock Landale, e da Dyson Daniels. L'obiettivo è costruire una squadra competitiva con una mentalità difensiva rinnovata.

Il futuro di Dort ad Atlanta è già delineato: la società punta a un'estensione pluriennale del suo contratto, non avendo raggiunto un accordo con Oklahoma City.

Il suo arrivo bilancia il roster degli Hawks, offrendo nuove soluzioni.

Contesto della trade e salariale

La cessione di Lu Dort da parte di Oklahoma City è stata motivata dalla necessità di ridurre il monte salari e uscire dalle restrizioni del secondo apron. Dort, titolare chiave ma con efficienza offensiva calata nei playoff, percepiva oltre 17 milioni. I Thunder hanno così alleggerito il carico salariale e accumulato scelte future, mentre Dallas ha puntato su Zaccharie Risacher per rafforzare il proprio progetto giovane.

L'innesto di Dort rappresenta per Atlanta un upgrade difensivo e un segnale di ambizione. La squadra si prepara ad affrontare la prossima stagione con una nuova identità e una rotazione rinnovata, puntando su una maggiore solidità difensiva.