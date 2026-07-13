Durante la recente Partita del Cuore, svoltasi all’Aquila, l’attenzione mediatica si è concentrata sulle dichiarazioni del tecnico Roberto Mancini. Interrogato in merito alla persistente ipotesi di una sua nomina a commissario tecnico della nazionale, un annuncio che si vociferava potesse arrivare a sorpresa proprio durante l'evento benefico per mano del presidente della FIGC, Mancini ha risposto con una frase che ha alimentato ulteriormente le speculazioni: “Non ne ho idea, c’è Malagò, chiedete a lui”.

La presenza di Giovanni Malagò nel capoluogo abruzzese ha aggiunto un ulteriore elemento di rilievo all'evento.

Il presidente, infatti, ha avuto l'onore di dare il calcio d'inizio alla significativa partita, che vedeva Roberto Mancini impegnato sul campo alla guida della formazione composta da esponenti del mondo politico, sottolineando così l'importanza e la risonanza dell'appuntamento.

Il contesto delle voci sul CT

La Partita del Cuore, un appuntamento benefico di grande risonanza, ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco del panorama calcistico italiano. In questo scenario, Roberto Mancini, sebbene in campo nel ruolo di allenatore della nazionale politici, ha scelto di non fornire alcuna conferma o smentita riguardo le insistenti voci su un suo possibile ritorno alla guida tecnica della nazionale maggiore.

La sua risposta, che ha rimandato ogni chiarimento direttamente a Giovanni Malagò, ha evidenziato come la questione sia ancora aperta e soggetta a sviluppi futuri.

Il ruolo chiave di Malagò e le prospettive

Le ultime ricostruzioni indicano che il potenziale ritorno di Mancini sulla panchina azzurra sia strettamente interconnesso con l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, avvenuta lo scorso 22 giugno. Tale scenario è inoltre condizionato da una serie di verifiche normative attualmente in corso. Sebbene un accordo quadriennale sembri già essere stato delineato nelle sue linee generali, la firma definitiva del contratto rimane subordinata all’esito positivo delle procedure federali e legali necessarie.

Dettagli dell'intesa e motivazioni

È emerso che Roberto Mancini avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un contratto che lo legherebbe alla nazionale per un periodo di quattro anni, estendendosi fino al 2030. L'ingaggio previsto si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro a stagione. Questo dettaglio assume particolare rilevanza se si considera che Mancini percepisce attualmente uno stipendio significativamente più elevato con la sua attuale squadra, l’Al-Sadd. La sua dichiarata disponibilità a una riduzione dell’ingaggio testimonia in modo inequivocabile la sua forte volontà e il desiderio di tornare a guidare la nazionale italiana. Tuttavia, ogni passo in avanti e la finalizzazione dell'accordo restano strettamente subordinati al via libera legale e alla conferma definitiva di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.