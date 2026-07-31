L'atteso incontro di baseball tra i Miami Marlins e i New York Mets, che avrebbe dovuto inaugurare una serie di quattro partite al Citi Field, è stato rinviato a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito l'area di New York. La decisione è stata comunicata dai Mets circa quaranta minuti prima dell'orario di inizio prefissato per le 19:10 (ora locale), annunciando un ritardo nel primo lancio a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La perturbazione, localizzata principalmente nella zona di Queens, ha costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente l'inizio del match.

Le previsioni meteo, tuttavia, indicano un miglioramento significativo: il maltempo dovrebbe attenuarsi gradualmente dopo le 20:00, lasciando spazio a un cielo più sereno per il prosieguo della serata. Le probabilità di pioggia, infatti, mostrano un calo marcato: dal 65% alle 19:00 si passerà al 44% alle 20:00, per poi scendere ulteriormente sotto il 35% nelle ore più tarde. Le squadre sono in attesa che le condizioni migliorino per poter rimuovere il telone protettivo dal campo e dare il via alla partita.

Implicazioni della serie per i playoff

Questa serie tra Marlins e Mets assume un'importanza cruciale, in particolare per i Miami Marlins. La squadra è infatti impegnata in una serrata corsa per una posizione nella Wild Card e si trova in una fase determinante della stagione, anche in vista dell'imminente chiusura del mercato.

Il calendario prevede altre tre sfide tra le due formazioni nel corso del fine settimana, offrendo una certa flessibilità per eventuali recuperi o l'organizzazione di doppi incontri, sebbene al momento non si preveda la necessità di ricorrere a tali soluzioni.

Per la partita di apertura, i lanciatori probabili erano stati annunciati: Eury Pérez per i Marlins, con un bilancio di cinque vittorie e otto sconfitte e una media PGL di 3.56, e Nolan McLean per i Mets, che vanta sette vittorie e sette sconfitte con una media PGL di 3.32. Al momento dell'orario originariamente stabilito per il primo lancio, le condizioni ambientali al Citi Field registravano una temperatura di 24°C, un cielo parzialmente nuvoloso e un vento moderato che soffiava dal lato sinistro del campo.

Attesa per il via libera e prospettive

Le proiezioni meteorologiche suggeriscono che la perturbazione sarà di breve durata. Superato il picco critico, previsto tra le 19:30 e le 20:00, non sono attesi ulteriori fenomeni atmosferici di rilievo per il resto della serata. Sia le squadre che il pubblico attendono con impazienza gli aggiornamenti ufficiali sull'orario effettivo di inizio, con la fondata speranza di poter disputare regolarmente tutti i nove inning previsti. La programmazione di ulteriori tre gare nel fine settimana garantisce comunque la possibilità di gestire senza particolari difficoltà eventuali ulteriori imprevisti.