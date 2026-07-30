La Maxima Roma ha ufficializzato la nomina di Paul Matiasic come presidente esecutivo, delineando così la nuova struttura di governance in seguito all’ammissione al campionato di Serie A1. Il consiglio di amministrazione sarà composto da Matiasic, affiancato da Richard Lawrence Perna nel ruolo di vice presidente e da Assia Grazioli-Venier e Alessandro Pizzirani come consiglieri delegati. Renato Giallombardo ricoprirà l’incarico di board secretary e chief legal advisor.

“Questa nuova struttura di governance rappresenta un passaggio fondamentale per Maxima Roma e per il progetto che stiamo costruendo”, ha dichiarato Matiasic.

“Il nostro obiettivo è riportare il basket di alto livello nella Capitale con una visione di lungo periodo. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti della città, dei tifosi e del movimento cestistico italiano. Vogliamo costruire un’organizzazione solida, competitiva e riconoscibile, capace di coniugare risultati sportivi, sviluppo dei giovani talenti, sostenibilità economica, valorizzazione del territorio e crescita nel tempo. L’ambizione è fare di Maxima Roma un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo, in Italia e a livello internazionale”.

Il profilo di Matiasic e il nuovo corso societario

Paul Matiasic, avvocato e investitore italo-americano, vanta una significativa esperienza nel basket italiano, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di presidente e presidente del consiglio di amministrazione della Pallacanestro Trieste.

Negli Stati Uniti, la sua attività legale si concentra sulla rappresentanza delle vittime di abusi e sulla tutela dei diritti dei consumatori e civili. È inoltre un imprenditore attivo nel settore immobiliare in California e impegnato in attività filantropiche attraverso la fondazione di famiglia.

La nuova governance si inserisce nel contesto dell’ammissione di Maxima Roma in Serie A1, un evento che segna il ritorno di una squadra della Capitale ai vertici del basket nazionale. Il progetto, come sottolineato dal nuovo presidente esecutivo, mira a combinare successi sportivi e crescita sostenibile, con un’attenzione particolare allo sviluppo dei giovani e alla valorizzazione del contesto romano.

Il trasferimento del titolo sportivo e il contesto nazionale

L’ingresso di Maxima Roma in Serie A1 è stato reso possibile dall’acquisizione del titolo sportivo da parte di Paul Matiasic, già ex proprietario di Trieste, che ha trasferito la sede della squadra da Brescia a Roma. Questo passaggio, ratificato dal consiglio straordinario della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ha portato alla nascita della nuova realtà capitolina e alla cancellazione di Brescia dal basket professionistico. La squadra giocherà al PalaEur e parteciperà anche alla Eurocup, sebbene restino da definire alcuni dettagli relativi ai giocatori sotto contratto con la precedente società.

Il trasferimento ha generato reazioni diverse tra i tifosi e le istituzioni delle città coinvolte, configurandosi come una svolta significativa nel panorama cestistico italiano. Maxima Roma si propone ora come un nuovo punto di riferimento per la pallacanestro nella Capitale, con l’obiettivo dichiarato di consolidarsi sia a livello nazionale che internazionale.