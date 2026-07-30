L'attesa è finita per la finale della Summer Cup under 18 di tennis, che vedrà scendere in campo Italia e Spagna sui campi del Tc Cagliari. La sfida, composta da due singolari e un doppio, decreterà la squadra vincitrice del girone di qualificazione, già certa di un posto alle Final eight di Vichy, in Francia. Le partite prenderanno il via alle ore 9 del mattino, promettendo grande spettacolo e l'emergere di futuri talenti.

Le due nazionali giovanili hanno conquistato l'accesso alla finale dopo aver superato con successo le rispettive semifinali.

L'Italia ha affrontato la Grecia, mostrando subito il suo potenziale. Nel primo singolare, Matteo Gribaldo ha sconfitto Panagiotis Grammatikakis in tre set, con i parziali di 6-2, 1-6, 6-2. Un passaggio a vuoto solo momentaneo nel secondo set non ha impedito all'azzurro di riprendere il controllo e chiudere la partita con autorità. A seguire, Simone Massellani ha consolidato il vantaggio italiano, battendo Odysseas Geladaris con un netto 6-1, 6-3, accorciando i tempi e assicurando il punto decisivo. La coppia Gribaldo-Massellani ha poi completato il trionfo nel doppio, vincendo con i set accorciati per 5-4 (7-5), 4-2, a risultato già acquisito.

Il cammino della Spagna e le altre sfide

Il percorso della Spagna verso la finale è stato più combattuto.

Nel confronto con la Polonia, dopo la convincente vittoria di Enrique Carrascosa Diaz su Hugo Pawel Rytelewski (6-1, 6-1), la nazionale iberica ha subito una battuta d'arresto con la sconfitta di Roberto Perez Socas contro Tymon Litwic (2-6, 2-6). Questo ha reso il doppio decisivo per l'accesso alla finale. La coppia formata da Enrique e Maximino Carrascosa ha quindi dimostrato la propria forza, superando Litwic e Maksymilian Zurek in due set (6-3, 6-4) e garantendosi così la possibilità di giocarsi il titolo. Gli accoppiamenti per i singolari e le formazioni del doppio della finalissima saranno resi noti la mattina stessa, prima dell'inizio delle gare alle 9.

Nel frattempo, per la quinta posizione, Monaco ha prevalso su Andorra con un netto 3-0.

Grecia e Polonia si contenderanno invece il terzo posto. La Summer Cup di Cagliari si conferma un trampolino di lancio per il tennis giovanile, avendo in passato ospitato talenti che sarebbero poi diventati campioni di calibro mondiale come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro.

Cagliari, capitale del tennis giovanile

Il Tc Cagliari si erge come un pilastro fondamentale nel panorama del tennis nazionale e internazionale. Oltre a essere la prestigiosa sede di questa fase di qualificazione della Summer Cup under 18, il club ospita regolarmente eventi di rilievo come i Campionati Italiani di Seconda Categoria.

Questa duplice vocazione sottolinea il suo ruolo cruciale nella promozione e nello sviluppo dei giovani talenti. Situato nel suggestivo quartiere di Monte Urpinu, il club accoglie annualmente numerosi atleti e manifestazioni, fungendo da vetrina importante per l'intero movimento tennistico giovanile, sia a livello italiano che estero.

La manifestazione in corso rappresenta un'occasione imperdibile per i giovani tennisti, permettendo loro di misurarsi ad alti livelli e di emergere nel contesto internazionale, il tutto nella splendida cornice della Sardegna e del Tc Cagliari, che valorizzano sia l'aspetto sportivo che quello territoriale.