Con l’avvicinarsi della trade deadline della Major League Baseball, fissata per il 3 agosto, il mercato si anima attorno a nomi di primo piano. Tra i più discussi figurano Tarik Skubal, Dustin May e Luis Arráez, con le squadre in corsa per i playoff che valutano mosse decisive per rafforzare i rispettivi roster. Allo stesso tempo, alcune franchigie sembrano pronte a cedere i propri talenti per massimizzare il valore di mercato.

Atlanta Braves favoriti per Tarik Skubal

Gli Atlanta Braves sono considerati dai rivali i favoriti per assicurarsi Tarik Skubal, lanciatore dei Detroit Tigers e due volte vincitore del Cy Young.

Il contratto di Skubal scadrà al termine della stagione e, con Detroit ormai distante dalla zona playoff, la sua cessione appare sempre più probabile. I Tigers sono intenzionati ad attendere fino agli ultimi giorni, se non ore, prima di prendere una decisione definitiva. Atlanta, forte di un settore giovanile in crescita, potrebbe mettere sul piatto diversi lanciatori pronti per la MLB, con l’obiettivo di rafforzare una rotazione che già vede protagonisti Chris Sale e Spencer Strider.

Cardinals aperti alle offerte per Dustin May

I St. Louis Cardinals, attualmente terzi nella NL Central e in piena corsa per una wild card, stanno valutando il futuro di Dustin May. Dopo alcune prestazioni altalenanti e un breve stop per un fastidio alla schiena, la dirigenza è pronta ad ascoltare proposte di scambio per il lanciatore.

La decisione di cederlo dipenderà dalla posizione della squadra in classifica e dalle offerte ricevute, elementi che saranno influenzati dalle sue prestazioni. May è legato ai Cardinals da un’opzione reciproca da 20 milioni di dollari per la prossima stagione, ma non ci sono certezze su una permanenza a lungo termine.

Giants pronti a cedere Luis Arráez

I San Francisco Giants, in difficoltà nella National League, hanno deciso di mettere sul mercato quasi tutti i giocatori, fatta eccezione per Logan Webb. Luis Arráez, firmato con un contratto annuale da 12 milioni di dollari, rappresenta la pedina di maggior valore in uscita. I Giants apprezzano molto Arráez, diventato un beniamino dello spogliatoio, ma non hanno piani per trattenerlo.

Intendono ringraziarlo per i suoi servizi, scambiarlo e augurargli il meglio nella free agency, consapevoli di aver contribuito ad aumentarne il valore. Arráez, candidato Gold Glove e con una delle migliori percentuali di strikeout della lega, ha visto crescere il suo appeal tra le contendenti grazie anche al lavoro svolto da Ron Washington sul suo rendimento difensivo.

Obiettivi e alternative per i Braves

Oltre a Skubal, i Braves sarebbero interessati anche a Sonny Gray dei Boston Red Sox. Esiste la possibilità che la franchigia di Boston contribuisca al pagamento del suo ingaggio per facilitare un eventuale scambio. La rotazione di Atlanta, colpita da infortuni e discontinuità, vede in Skubal e Gray i principali obiettivi per un salto di qualità in vista dei playoff.

Se le trattative per Skubal dovessero complicarsi, Gray potrebbe rappresentare una valida alternativa, mentre altri nomi come Robbie Ray, Michael Wacha e Seth Lugo restano sullo sfondo come possibili opzioni per rafforzare la squadra.