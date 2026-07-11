Il Draft MLB 2026 ha preso il via, con i Chicago White Sox che hanno selezionato Roch Cholowsky come prima scelta assoluta. L'evento, atteso da tifosi e addetti ai lavori, si svolge durante il weekend dell’All-Star Game e offre uno sguardo sul futuro delle franchigie, introducendo i migliori prospetti del baseball universitario e delle scuole superiori nel mondo professionistico.

La scelta dei White Sox di puntare su Cholowsky, shortstop proveniente da UCLA, era ampiamente prevista dagli osservatori, che lo considerano il miglior talento disponibile.

Subito dopo, i Tampa Bay Rays hanno selezionato Grady Emerson, altro shortstop dalla Fort Worth Christian School. I Minnesota Twins hanno optato per Vahn Lackey, ricevitore di Georgia Tech. Queste prime scelte confermano le aspettative della vigilia, con i club che hanno puntato sui prospetti più quotati per rafforzare il proprio futuro.

Le Strategie delle Squadre e le Prime Selezioni

La fase iniziale del Draft ha visto i White Sox e i Rays confermare le previsioni. Chicago ha liberato spazio salariale per assicurarsi Cholowsky, unanimemente riconosciuto come il miglior giocatore disponibile. Tampa Bay ha invece puntato su Emerson, il suo principale rivale per il titolo di miglior prospetto. I Twins hanno introdotto un po’ di suspense, ma hanno infine scelto il talentuoso Lackey di Georgia Tech.

I San Francisco Giants hanno aggiunto Jackson Flora, lanciatore destro da UC Santa Barbara, mentre i Pittsburgh Pirates hanno sorpreso con Derek Curiel, esterno di LSU, chiudendo la top five.

Il Draft prosegue con le selezioni di altre squadre, tra cui Royals, Orioles, Athletics, Braves e Rockies, fino ad arrivare ai Los Angeles Dodgers, che selezionano alla posizione numero 40. Quest'anno, sia i Dodgers che i Toronto Blue Jays hanno subito una retrocessione di dieci posizioni nelle loro scelte a causa del superamento della soglia della competitive-balance tax, iniziando così il secondo giro dopo la scelta numero 38 dei Rockies.

Regolamento e Copertura dell'Evento

L'evento si articola su più giornate.

La prima sessione, iniziata sabato 11 luglio alle 13:00 ora della costa orientale, ha visto le prime dieci scelte trasmesse su NBC e Peacock. Dalla undicesima alla quarantesima selezione, la copertura è passata su MLB Network e MLB.TV. Le scelte successive, fino alla numero 135, sono disponibili su MLB.com e MLB.TV. La seconda giornata, domenica 12 luglio, copre i turni dal quinto al ventesimo, sempre in diretta streaming.

Oltre alle scelte del primo giro, il regolamento prevede i Prospect Promotion Incentive Picks e i Competitive Balance Round A Picks, che offrono ulteriori opportunità di selezione alle squadre. Gli analisti sottolineano come la presenza di talenti di spicco come Cholowsky, Emerson e Lackey abbia reso questa edizione particolarmente interessante per le franchigie in cerca di giovani su cui costruire il futuro. Le scelte dei primi round sono seguite con attenzione dagli esperti, che offrono analisi e previsioni sulle possibili carriere dei nuovi arrivati nella lega.