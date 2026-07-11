La finale maschile di Wimbledon vedrà Jannik Sinner difendere il suo titolo contro un Alexander Zverev in grande ascesa. L'italiano, forte di una impressionante striscia di nove vittorie consecutive sul tedesco, mira a diventare il decimo giocatore nella storia a conquistare due volte di fila il prestigioso trofeo sull'erba londinese.

La rivalità tra i due campioni ha subito una netta evoluzione. Fino al 2023, Zverev deteneva il vantaggio negli scontri diretti (4-1), inclusa una vittoria in cinque set agli US Open. Da quel momento, però, Sinner ha invertito la tendenza, imponendosi in nove incontri consecutivi e dominando diciannove degli ultimi ventuno set disputati.

Il Percorso Dominante di Jannik Sinner

Sinner si presenta alla finale con una striscia di tredici vittorie consecutive a Wimbledon e un record stagionale quasi impeccabile di quarantatré successi e sole tre sconfitte. La semifinale contro Novak Djokovic ha evidenziato la sua straordinaria solidità e la crescita del suo gioco sull'erba. Lo stesso Djokovic ha elogiato il servizio dell'italiano, definendolo “molto imprevedibile, con grande varietà, equilibrio e potenza”, e sottolineando come sia “davvero, davvero difficile giocarci contro, in particolare quando serve.”

La Rinascita di Alexander Zverev

Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev ha ritrovato una nuova fiducia dopo la storica vittoria al Roland Garros, il suo primo titolo del Grande Slam.

Nonostante non sia mai stato considerato un naturale specialista dell'erba, il tedesco ha dimostrato notevole solidità nel torneo, vincendo sei dei sette tie-break disputati e perdendo solamente due set in sei partite. La sua prestazione dominante contro Taylor Fritz nei quarti di finale ha rafforzato la percezione della sua ritrovata forma.

Statistiche e Obiettivi: Una Sfida ad Alta Tensione

Il bilancio complessivo degli scontri diretti vede Sinner in vantaggio per 10-4, con quattro vittorie ottenute solo in questa stagione. Il numero uno del ranking ATP, Sinner, ha raggiunto la finale superando il sette volte campione Djokovic, mentre Zverev ha avuto la meglio sul britannico Arthur Fery in semifinale.

Nelle finali Slam, Sinner vanta un record positivo di quattro vittorie e due sconfitte, mentre Zverev ha un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte.

La finale, in programma domenica 12 luglio non prima delle 17:00 ora italiana, sarà un banco di prova cruciale. Sinner cercherà la sua centesima vittoria in carriera nei tornei del Grande Slam, un traguardo che lo renderebbe l'ottavo giocatore in attività a raggiungerlo, oltre a puntare al suo quinto titolo Major. Zverev, invece, tenterà di conquistare la sua prima vittoria contro un numero uno del mondo in uno Slam, dopo sei tentativi falliti, pur vantando quattro successi in carriera contro leader del ranking in altri eventi.

Alla vigilia della sfida, Sinner ha commentato: “Meno scambi, meno ritmo.

Questo lo sappiamo perché la superficie è così veloce. Cerco solo di fare del mio meglio. Qualunque cosa sia successa in passato tra me e lui, è successa. Nel frattempo, lui ha vinto un Grande Slam a Parigi, il che gli ha dato molta fiducia. Speriamo tutti in una bella partita, e poi vedremo come andrà.”

La finale di Wimbledon promette di essere un confronto epico tra due dei migliori giocatori del circuito, entrambi motivati a lasciare il segno nella storia del tennis.