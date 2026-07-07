Oufa Shobeir, il portiere egiziano classe 2000 nato a Giza e cresciuto nel vivaio dell’Al Ahly, è stato protagonista il 7 luglio 2026 negli ottavi di finale dei Mondiali tra Argentina ed Egitto. L'estremo difensore ha compiuto un'impresa memorabile: ha neutralizzato un rigore calciato da Lionel Messi e respinto il tap-in ravvicinato di Julián Álvarez. Il suo doppio intervento ha mantenuto il vantaggio, segnando una pagina nel calcio egiziano.

Il profilo di Oufa Shobeir

Ventiseienne, Shobeir milita nell’Al Ahly, divenuto titolare in pochi anni. Affermatosi tra i prospetti più interessanti del calcio egiziano, è portiere della Nazionale.

Negli attuali Mondiali 2026, ha giocato tutte e cinque le partite, subendo quattro gol e contribuendo alla storica qualificazione agli ottavi di finale.

La parata decisiva su Messi

Nell’incontro, Messi ha avuto l’occasione per pareggiare su rigore, concesso per un fallo di Haissem Hassan su Nicolás Tagliafico in area. Shobeir ha intuito la direzione del tiro, calciato da Messi verso destra, e ha respinto il pallone, mantenendo il vantaggio egiziano. Seguì la parata sul tap-in di Julián Álvarez, a conferma del ruolo chiave del portiere.

Un traguardo storico per l'Egitto

La parata assume un significato profondo. È il secondo rigore fallito da Lionel Messi in questo Mondiale 2026 (dopo quello contro l’Austria nella fase a gironi), il quarto errore dal dischetto in Coppe del Mondo nella sua carriera. L'Egitto ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale del Mondiale, un risultato reso possibile dalla decisiva prestazione del suo portiere.