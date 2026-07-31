Ivan Juric ha ufficialmente assunto il ruolo di nuovo allenatore del Monza, presentando con determinazione e chiarezza le sue ambizioni per il club lombardo. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico ha definito il progetto biancorosso come “molto affascinante”, ponendo l’accento sull’imperativo di investire sui giovani e di riporre una fiducia profonda nel percorso intrapreso. Juric non ha nascosto le difficoltà, ammettendo che l’impresa sarà “molto difficile ma sicuramente bello”. Ha inoltre espresso la ferma speranza che, “se tutto va bene”, la squadra possa conseguire risultati eccellenti sia nell’immediato futuro sia in una prospettiva a lungo termine.

Il tecnico croato ha delineato il suo piano tecnico come “un bellissimo lavoro da fare”, descrivendolo come “molto impegnativo ma molto motivante”. Ha sottolineato la sua convinzione nella crescita dei giovani talenti, affermando che “se lavori bene crescono”. Juric ha anche evidenziato la natura del club, definendo il Monza come una realtà “molto piccola, ma con molto orgoglio e molto amore”, un aspetto che ha trovato “bellissimo” e che intende valorizzare appieno.

Gli obiettivi stagionali del Monza di Juric

Juric ha fissato con pragmatismo i primi obiettivi stagionali per la sua squadra. Ha riconosciuto apertamente che la rosa attuale potrebbe generare “dubbi iniziali”, in quanto alcuni giocatori non hanno ancora avuto modo di esprimersi al massimo livello delle loro capacità.

Tuttavia, ha chiarito con fermezza che l’obiettivo primario è “partire dal basso”, con l’intento di “essere già meglio fra sei mesi e un anno”. Questo miglioramento progressivo sarà raggiunto esclusivamente “tramite il duro lavoro sul campo”, un mantra che il nuovo tecnico intende instillare profondamente nella mentalità della squadra.

La conferma dell’incarico e le aspettative

La nomina di Ivan Juric alla guida del Monza era stata ufficializzata già alla fine di giugno, suscitando grande interesse. In quell’occasione, il club aveva descritto il nuovo tecnico come un allenatore “di grande carisma ed esperienza”, capace di infondere nelle sue squadre “intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato”.

Dopo essersi liberato dall’Atalanta con un accordo per una buonuscita, il tecnico croato ha intrapreso questa nuova e stimolante avventura in Serie A con il Monza. L’obiettivo dichiarato e non negoziabile è quello di mantenere la categoria, consolidando la posizione del club nel massimo campionato italiano.

Questa conferma dell’incarico rafforza ulteriormente il quadro delineato da Juric nella sua prima conferenza stampa. Il tecnico si presenta con un progetto ambizioso e ben definito, saldamente fondato sui pilastri del lavoro costante, della crescita dei talenti e della chiara identità di squadra. Un contesto che, come sottolineato dallo stesso Juric, valorizza in modo significativo l’orgoglio e la passione che contraddistinguono il club e i suoi tifosi, elementi cruciali per affrontare le sfide della Serie A.