La MotoGP torna protagonista oggi, venerdì 10 luglio, con l'inizio del Gran Premio di Germania. Sul celebre circuito del Sachsenring, i piloti si preparano per una giornata cruciale che vedrà lo svolgimento delle prove libere e delle pre-qualifiche. L'appuntamento è particolarmente atteso dopo la recente tripletta Aprilia nel Gran Premio d'Olanda, un risultato che ha rimescolato le carte in classifica.

Il weekend si apre con gli occhi puntati sui protagonisti della stagione. Nell'ultima gara, Ai Ogura e Raul Fernandez, entrambi su moto Trackhouse, hanno conquistato i primi due posti, precedendo Jorge Martin.

Martin, pilota ufficiale, è ora in vetta alla classifica mondiale. Per Marco Bezzecchi, invece, il Gran Premio di Germania è un'opportunità di riscatto dopo la doppia caduta ad Assen, che lo ha visto superato da Martin in classifica generale.

MotoGP Germania: orari e dove seguire le sessioni

Le attività della MotoGP al Sachsenring iniziano oggi, venerdì 10 luglio. La prima sessione di prove libere è fissata per le ore 10:45, mentre le decisive pre-qualifiche sono in programma alle ore 15:00. Gli appassionati potranno seguire l'intero evento in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'app Sky Go e la piattaforma NOW, con copertura completa e aggiornamenti dal paddock.

Il programma completo del weekend al Sachsenring

Il Gran Premio di Germania si articola su tre giornate. Oltre alla MotoGP, venerdì scenderanno in pista anche Moto3 e Moto2 con prove libere e pre-qualifiche. Il sabato sarà dedicato alle qualifiche ufficiali e alla spettacolare gara Sprint. La domenica, infine, si disputeranno le gare principali di tutte e tre le classi, con la partenza della MotoGP fissata per le ore 14:00. Il commento delle sessioni sarà affidato a esperti, con analisi e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Il Gran Premio di Germania si preannuncia come un momento chiave della stagione di MotoGP. I piloti sono chiamati a confermare o ribaltare le gerarchie emerse finora. Gli occhi sono puntati su Martin, Ogura, Fernandez e Bezzecchi, in una lotta che promette spettacolo e colpi di scena al Sachsenring.