Naomi Osaka ha conquistato la sua prima semifinale stagionale al Mubadala DC Open, superando l’italiana Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. A Rock Creek Park, Washington, l’ex numero uno ha compiuto una notevole rimonta, dimostrando grande determinazione dopo il set d’apertura.

Vestita con un abito rosa a fiori di ciliegio, Osaka ha affrontato l’avversaria e condizioni climatiche difficili. Nel primo set, 18 errori non forzati, ma ha trovato equilibrio e aggressività. Nonostante un break nel secondo set, ha recuperato, chiudendo 6-4.

Nel terzo set, ha preso il controllo con due break decisivi, concludendo in 2h 11m.

Il commento di Osaka e gli eventi in campo

Osaka ha spiegato la stanchezza iniziale con il risveglio mattutino della figlia. Il gioco è stato sospeso sette minuti per un malore di uno spettatore. L’allenatore Tomasz Wiktorowski ha consigliato a Osaka di variare le traiettorie dei colpi.

Nel secondo set, errori di Osaka, inclusi due doppi falli, hanno permesso a Cocciaretto di rientrare. La giapponese ha reagito, chiudendo il set e portando la sfida al terzo. Dopo una pausa, Osaka ha imposto il ritmo, ottenendo il break decisivo e confermando il vantaggio con un servizio vincente.

Prossimi incontri e il cammino nel torneo

Con questa vittoria, Osaka accede alla ventitreesima semifinale in carriera, puntando all’ottavo titolo. Affronterà la vincente tra Elina Svitolina e Alexandra Eala. Anche Jessica Pegula, testa di serie numero uno e campionessa 2019, ha raggiunto la semifinale superando Anna Kalinskaya. Pegula sfiderà la vincente tra Diana Schnaider e Liudmila Samsonova.

Questa è la prima vittoria di Osaka dopo aver perso il primo set da Wuhan dello scorso anno, un segnale positivo della sua capacità di rimonta. Per il titolo, cruciale migliorare la percentuale di prime di servizio.