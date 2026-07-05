I Boston Celtics hanno sorpreso il mondo del basket con una decisione di mercato che ha visto Jaylen Brown, MVP delle Finals 2024 e membro del secondo quintetto All-NBA, essere ceduto ai Philadelphia 76ers. In cambio, la franchigia del Massachusetts ha acquisito Paul George, due prime scelte e due seconde scelte future al draft. Questa mossa, che ha generato un acceso dibattito tra i tifosi, segna la fine di un'era per Boston. Con Brown in squadra per dieci stagioni, i Celtics avevano primeggiato in lega per vittorie sia in regular season che nei playoff, culminando con un campionato NBA nel 2024.

La cessione di Brown, più giovane di oltre sei anni rispetto a George e con una presenza in campo nettamente superiore nelle ultime stagioni, è stata percepita da molti sostenitori come una ferita profonda. Scambiarlo nel suo momento di minor valore, proprio a una rivale di divisione come i Sixers, è stato interpretato come un tradimento di un'icona della franchigia. Nonostante ciò, la dirigenza dei Celtics, guidata da Brad Stevens, intende mantenere alta la competitività della squadra, costruendo attorno a Jayson Tatum e sfruttando la trade exception e altre mosse sul mercato per rafforzare il roster.

Implicazioni per Celtics e 76ers

Per i Philadelphia 76ers, l'arrivo di Brown rappresenta un significativo ringiovanimento e un potenziamento nel ruolo di ala.

Brown offre maggiore continuità rispetto a George, avendo disputato quasi cento partite in più nelle ultime cinque stagioni. La sua carriera è stata caratterizzata da prestazioni costanti tra regular season e playoff, con sei partecipazioni alle finali di Conference in dieci anni e un primato di partite giocate nei playoff nell'ultimo decennio. I Sixers sperano che, affiancato a Joel Embiid, Brown possa finalmente aiutare la squadra a superare lo scoglio delle semifinali di Conference, dove si sono fermati sei volte nelle ultime nove stagioni.

Dal punto di vista tecnico, Brown garantisce ai Sixers una maggiore efficienza offensiva rispetto a George, distinguendosi per la capacità di creare tiri complessi e di esercitare pressione al ferro.

I Celtics, d'altro canto, dovranno bilanciare un attacco che, senza Brown, potrebbe diventare eccessivamente dipendente dal tiro da fuori e meno incisivo nell'area pitturata. L'integrazione di Mitchell Robinson potrà contribuire a migliorare il rendimento a rimbalzo offensivo e la pressione al ferro, ma non risolve completamente la questione delle penetrazioni e dei tiri liberi. George è prevalentemente un tiratore, con una propensione maggiore al tiro senza palla rispetto a Brown, suggerendo che i Celtics potrebbero dover implementare un maggiore movimento di palla e giocatori nel loro sistema offensivo.

Prospettive e strategie di mercato

Nonostante la partenza di un giocatore chiave come Brown, i Boston Celtics non intendono ridimensionare le proprie ambizioni.

La presenza di Jayson Tatum e la disponibilità delle scelte ottenute nello scambio offrono a Boston le basi per rimanere una delle forze dominanti della Eastern Conference. Tra le opzioni considerate dalla dirigenza per colmare il vuoto lasciato da Brown e introdurre nuove soluzioni tattiche, figura la possibilità di acquisire giocatori come Trey Murphy III.

La trade tra Celtics e 76ers si configura come un punto di svolta per entrambe le franchigie. Philadelphia si assicura un All-Star nel pieno della sua carriera, mentre Boston scommette sull'esperienza di George e sulle future opportunità derivanti dalle scelte accumulate al draft. Il prossimo mercato estivo sarà cruciale per determinare se questa complessa operazione si tradurrà in successo in termini di risultati e di mantenimento ai vertici della NBA.