L'Ohio State University ha siglato un accordo storico e senza precedenti con JPMorgan Chase, che diventa sponsor ufficiale bancario e partner per la patch sulle divise di ben 36 squadre universitarie, maschili e femminili. L'intesa è significativa per l'atletica universitaria.

Dettagli della Partnership

Questa è la prima partnership di JPMorgan Chase nel mondo dell'atletica universitaria. L'accordo prevede l'apposizione del logo della banca sulle divise di tutte le squadre varsity dell'ateneo. Include risorse per sostenere gli atleti tramite opportunità legate al NIL (Name, Image, Likeness), oltre a potenziare il successo competitivo e promuovere collaborazioni accademiche all'interno dell'università.

Le Dichiarazioni Ufficiali

Ross Bjork, Senior Vice President e direttore atletico, ha definito la collaborazione «una partnership storica che riflette la forte forza commerciale dell'atletica di Ohio State». Becky Griffin, responsabile locale di JPMorgan Chase a Columbus, ha sottolineato l'impegno della banca verso la comunità universitaria, citando iniziative come educazione finanziaria, mentorship, borse di studio, stage e fiere del lavoro.

Impatto Economico e Rilevanza

Il valore dell'accordo si aggira attorno ai 17 milioni di dollari annui, rendendolo probabilmente il più ricco nella storia delle sponsorizzazioni patch nel college sport. Questo dato evidenzia la portata economica della partnership e stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore.

Una Svolta nel Panorama

L'accordo tra Ohio State e JPMorgan Chase rappresenta una vera e propria svolta nel panorama delle sponsorizzazioni universitarie. Le cifre economiche in gioco superano significativamente quelle di precedenti intese simili, proiettando questa partnership in una dimensione inedita e ponendo l'Ohio State all'avanguardia in questo trend.