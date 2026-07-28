Alexandra Eala ha siglato un'importante vittoria nel suo debutto al Mubadala DC Open di Washington, superando Zheng Qinwen in un incontro combattuto. La giovane tennista filippina, dopo aver perso il primo set per 4-6, ha saputo imporsi con determinazione nei successivi due parziali, chiudendo la sfida con i punteggi di 6-4, 6-1. L'incontro, disputato presso il William H.G. FitzGerald Tennis Center, ha evidenziato la capacità di Eala di rimontare e dominare i momenti cruciali.

La ventunenne Eala, attualmente al 28° posto nel ranking mondiale, ha dimostrato una notevole resilienza.

Ha convertito sei delle otto palle break a sua disposizione e ha saputo fronteggiare efficacemente i quattordici ace messi a segno dalla sua avversaria. Per Zheng, ex numero quattro del mondo e ora scesa alla 123ª posizione, questa sconfitta rappresenta la terza eliminazione al primo turno nelle sue ultime sei partecipazioni a tornei, evidenziando una fase di difficoltà nella ricerca di continuità.

Dettagli dell'incontro e dichiarazioni

La partita si è svolta in condizioni climatiche impegnative, con Eala che ha saputo sfruttare la sua aggressività, in particolare nel set decisivo. Qui, la filippina ha conquistato otto dei primi nove punti, portandosi rapidamente sul 4-0. Dopo un breve scambio di break tra il quinto e il sesto gioco, Eala ha chiuso l'incontro al primo match point, al termine di una battaglia durata due ore e ventisei minuti, mostrando una crescente fiducia in sé stessa.

Grazie a questo successo, la tennista filippina, che nel 2025 è stata semifinalista a Miami, porta il suo bilancio stagionale a un solido 24 vittorie e 17 sconfitte. Ora, la attende una sfida di alto profilo contro Leylah Fernandez, la campionessa in carica del torneo. Fernandez ha raggiunto questo scontro dopo aver superato Magda Linette con un netto 6-1, 6-4, registrando la sua sesta vittoria consecutiva a Washington e confermando il suo ottimo stato di forma.

Prossima sfida: Eala contro Fernandez

Il prossimo turno vedrà quindi Eala e Fernandez contendersi un posto nei quarti di finale. Sarà il loro secondo confronto diretto: nel precedente incontro, avvenuto ad aprile sulla terra rossa di Stoccarda, Fernandez aveva prevalso con un doppio 6-1, 6-4.

Tuttavia, questa volta la sfida si sposterà sul cemento, una superficie particolarmente congeniale alla tennista filippina. Eala arriva a questo appuntamento forte di una stagione complessivamente positiva e di una recente, brillante prestazione a Wimbledon, che l'ha vista raggiungere il quarto turno.

Leylah Fernandez, settima testa di serie, ha riconosciuto apertamente il valore della sua prossima avversaria. "Alex sta vivendo un anno straordinario, vincendo partite difficili e arrivando da un ottimo Wimbledon", ha dichiarato Fernandez. "Sarà una partita dura. Per quanto mi riguarda, mi concentrerò sul mio gioco e su cosa posso fare per neutralizzarla e metterla in difficoltà". Questa dichiarazione sottolinea l'importanza strategica del match.

Il confronto tra Alexandra Eala e Leylah Fernandez promette di essere uno degli incontri più avvincenti del torneo, decisivo per l'accesso ai quarti di finale del Mubadala DC Open di Washington.