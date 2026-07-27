Jannik Sinner si conferma saldamente al comando del ranking ATP, raggiungendo l'impressionante traguardo di 82 settimane consecutive da numero uno al mondo. L'azzurro guida la classifica con 13.450 punti, mantenendo un vantaggio di quasi 5.000 punti sul secondo classificato, Alexander Zverev (8.480 punti). Al terzo posto si posiziona Carlos Alcaraz (8.160 punti), seguito da Felix Auger-Aliassime (4.740 punti).

Tra i movimenti più significativi della settimana, Novak Djokovic risale al quinto posto (+2 posizioni) pur senza scendere in campo, approfittando del calo di Alex De Minaur (-1), ora sesto, e Ben Shelton (-2), sceso all'ottavo.

Entrambi i tennisti, come molti altri, stanno osservando un periodo di riposo dopo Wimbledon. Daniil Medvedev guadagna una posizione, salendo al settimo posto e superando Shelton, mentre Taylor Fritz chiude la Top 10.

Gli italiani nel ranking ATP

La presenza italiana nella classifica mondiale si mantiene solida. Flavio Cobolli si conferma stabile nella Top 10, occupando il nono posto, mentre Lorenzo Musetti mantiene la quindicesima posizione. Questa settimana, Musetti tornerà in campo nell’ATP 250 di Washington, dove sarà presente anche Matteo Arnaldi (numero 35, in calo di due posizioni). Luciano Darderi (numero 23, meno due posizioni) sarà invece impegnato nell’ATP 250 di Los Cabos, in Messico.

In totale, sono otto gli azzurri presenti tra i primi cento del ranking mondiale.

Più indietro, Federico Cinà guadagna tre posizioni, salendo al numero 181, grazie alla qualificazione al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbuhel. I movimenti nella parte bassa della classifica sono stati limitati, riflettendo una fase di relativa stabilità nel circuito dopo i grandi tornei estivi.

Sinner: il segreto del successo secondo Vagnozzi

Il successo di Jannik Sinner è il risultato di un lavoro costante e di una mentalità vincente, come evidenziato dal suo allenatore Simone Vagnozzi. In una recente intervista, Vagnozzi ha descritto Sinner come un "lavoratore pauroso", sottolineando la sua qualità di volere al fianco persone che gli offrano critiche costruttive.

Questa attitudine al miglioramento continuo, unita al coraggio di sbagliare e persino di fallire, ha permesso a Sinner di moltiplicare una già rilevante base di forza mentale.

Vagnozzi ha inoltre rimarcato le doti innate di Sinner e la sua capacità di eccellere nei momenti cruciali, frutto di ore di allenamento che gli conferiscono sicurezza nei colpi. Riguardo ai rari momenti di difficoltà, come quelli osservati a Parigi, l'allenatore ha spiegato che non esiste una singola causa, ma piuttosto una combinazione di fattori come caldo, stanchezza e tensione. Questi "piccoli crolli", che si sono verificati solo quattro volte negli ultimi cinque anni, sono parte della natura umana dei tennisti, non "automi", e il team lavora costantemente per gestirli e prevenirli.

Infine, Vagnozzi ha evidenziato l'importanza di intelligenza e umiltà nel lavoro di squadra, in particolare nel rapporto con Darren Cahill. La condivisione della stessa visione è fondamentale per evitare conflitti e garantire la massima efficacia nel supporto al tennista.