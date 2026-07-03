Il sogno di Tommy Paul di raggiungere la seconda settimana a Wimbledon per la seconda volta si è infranto al terzo turno. L'atleta americano è stato sconfitto da Hubert Hurkacz sul Court n. 2 con il punteggio finale di 4‑6, 7‑6(5), 7‑5, 6‑2. Un match che ha visto Paul soccombere non solo all'avversario, ma anche a problemi fisici inaspettati: l'americano ha infatti accusato crampi nel quarto set, ammettendo che la fatica ha giocato un ruolo determinante nella sua eliminazione.

Il ritorno di Hurkacz e la svolta del match

Per Hubert Hurkacz, questa vittoria ha avuto un sapore particolarmente emotivo.

Il tennista polacco è tornato a trionfare sullo stesso campo dove, due anni fa, durante il secondo turno del torneo, aveva subito una lesione al menisco che lo aveva costretto a un lungo stop. Dopo l'intervento chirurgico e un conseguente calo nel ranking mondiale, Hurkacz ha mostrato segni evidenti di ripresa, imponendosi con ben 20 ace e salvando quattro dei cinque break point che ha dovuto affrontare. La sua performance solida ha ribaltato l'incontro dopo aver perso il primo set, dimostrando grande determinazione e solidità nei momenti cruciali, in particolare nel tie‑break del secondo parziale.

La frustrazione di Paul per i problemi fisici

Tommy Paul, noto per la sua eccellente condizione fisica, non ha nascosto la sua frustrazione per l'esito del match.

Ha dichiarato: “Ero arrabbiato, perché sentivo che le mie gambe erano molto, molto stanche… le mie gambe mi hanno un po’ deluso. Ho iniziato ad avere i crampi nel quarto set.” L'americano ha espresso profonda delusione per il fatto che tali problemi fisici si siano manifestati così presto in un torneo del Grande Slam, ma ha prontamente promesso che una situazione simile “non accadrà” più. Nonostante la sconfitta, Paul ha riconosciuto il grande merito dell'avversario, lodando il suo livello di gioco.

Il percorso nel torneo e le implicazioni

Attualmente classificato al numero 96 del mondo, Hubert Hurkacz ha compiuto un'impresa eliminando Tommy Paul, testa di serie numero 21, e raggiungendo così gli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam per la prima volta dal 2023.

Questa vittoria segna un momento importante per il polacco, che continua la sua risalita nel ranking e nel circuito professionistico. Per Paul, invece, l'eliminazione rappresenta un'occasione mancata per avanzare ulteriormente nel prestigioso torneo sull'erba, ma anche uno stimolo a superare le difficoltà fisiche e a tornare più forte nelle prossime competizioni.