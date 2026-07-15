Il mondo del surf da onda estrema è in apprensione per Rudy Ghiara, uno dei suoi principali interpreti italiani, rimasto coinvolto in un grave incidente durante un allenamento a Bingin, sull'isola di Bali. L'atleta ligure, che si stava preparando per la stagione 2026, si trovava in Indonesia dopo essere entrato a far parte del team internazionale di Rusty Surfboards, unendosi allo storico marchio californiano presso i suoi Headquarters a San Diego, dove aveva ritirato il nuovo quiver di tavole.

La sessione si svolgeva a Bingin, nota per essere una delle onde più tecniche e iconiche dell'Indonesia.

Dopo aver completato perfettamente il primo "tubo" della serie, Ghiara ha cercato di attraversare una seconda sezione dell'onda, proprio sulla parte più superficiale del reef. In quell'istante, è stato travolto dall'onda successiva: l'impatto ha strappato violentemente la tavola dalle sue mani, e il nose lo ha colpito con forza sulla testa. Il surfista è stato trascinato sott'acqua e sbattuto ripetutamente contro il fondale corallino. Riemerso, Ghiara ha verificato le proprie condizioni, accertando di non aver mai perso conoscenza. Raggiunto autonomamente il reef asciutto, è stato prima accompagnato in una clinica locale e poi trasferito d'urgenza in ospedale.

L'intervento chirurgico e il recupero

Gli esami hanno evidenziato profonde lacerazioni al capo, con esposizione dell'osso cranico e la presenza di piccoli frammenti di corallo all'interno delle ferite. I medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico in anestesia generale per pulire accuratamente le lesioni, rimuovere ogni residuo e ricostruire i tessuti. Sono stati applicati ben ventiquattro punti di sutura. Ghiara è rimasto in osservazione neurologica per tutta la notte, al fine di escludere complicazioni intracraniche. Gli accertamenti hanno dato esito positivo, permettendone le dimissioni.

Attualmente nella sua abitazione di Bali, il surfista seguirà il percorso di recupero stabilito dai medici.

Entro dieci giorni, dovrà verificare se potrà riprendere la preparazione o se sarà necessario rientrare in Italia. "L'incidente mi ha ricordato ancora una volta quanto il mare non faccia sconti a nessuno", ha commentato Ghiara. "Basta abbassare la guardia per un istante e l'oceano ti ricorda immediatamente quanto sia necessario affrontarlo con il massimo rispetto". Ha aggiunto: "Ora il mio unico obiettivo è recuperare completamente, rispettare i tempi del mio corpo e tornare in acqua ancora più preparato e consapevole di prima".

Rudy Ghiara: la carriera tra le onde giganti

Rudy Ghiara, originario di Varazze, in Liguria, è un nome di spicco nel surf estremo, specializzato nella disciplina del big wave paddling.

Ha forgiato la sua carriera in modo autonomo, senza l'ausilio di coach o strutture iniziali, confrontandosi con alcune delle condizioni più impegnative a livello globale. "Quando arriva non hai scelta, devi buttarti giù e dare il meglio di te stesso", aveva dichiarato in precedenza. Ghiara si allena frequentemente in Indonesia per affrontare le sfide più ardue, come le onde giganti di Nazarè, in Portogallo, considerate il vero "esame di laurea" per i surfisti di onde estreme. "Senza la giusta preparazione c'è una certezza: si finisce male. Anche se si è nati in riva al mare", ha ribadito il surfista, il cui obiettivo primario è ora un pieno recupero per tornare a essere protagonista sulle onde più spettacolari del mondo.