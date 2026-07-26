I Boston Red Sox hanno concluso un significativo scambio con i Washington Nationals, acquisendo l’infielder Curtis Mead e cedendo il lanciatore mancino Connelly Early. L’operazione, avvenuta nella tarda serata di sabato, si inserisce nel vivo della corsa ai playoff per entrambe le franchigie, a pochi giorni dalla scadenza del mercato.

Mead, venticinquenne australiano, ha mostrato grande versatilità giocando in seconda base e agli angoli dell’infield. Le sue statistiche stagionali includono una media battuta di .254, con 17 fuoricampo e 48 punti battuti a casa.

Il suo arrivo a Boston è strategico per rafforzare il reparto interno, specialmente a fronte delle assenze di Trevor Story e Roman Anthony. Il suo impiego è previsto come seconda base titolare, ma non si esclude una sua rotazione in terza base con Caleb Durbin.

Impatto sulla formazione dei Red Sox

L’inserimento di Curtis Mead offre nuove opzioni tattiche. Una possibile formazione vede Mead in seconda base, affiancato da Ceddanne Rafaela al centro, Wilyer Abreu all’esterno destro e Willson Contreras in prima. Masataka Yoshida agirà da battitore designato, mentre Caleb Durbin e Andruw Monasterio completeranno il diamante. Nonostante le recenti difficoltà offensive e le tensioni con tifosi e media, Jarren Duran dovrebbe mantenere il suo posto nell’outfield, almeno fino alla chiusura del mercato.

Il general manager Craig Breslow ha puntato su Mead per la sua notevole versatilità e per la sua capacità di fornire una delle migliori mazze della lega, pur riconoscendo che la sua difesa potrebbe non essere la più solida. Questo scambio è stato facilitato anche dai pregressi rapporti tra i dirigenti: Paul Toboni, ora ai Nationals, aveva in precedenza collaborato con Breslow a Boston.

Le implicazioni dello scambio

Questa mossa mira a consolidare la posizione dei Red Sox nella corsa alla wild card. La squadra, reduce da una striscia di quindici vittorie, occupa attualmente il secondo posto nella wild card dell’American League con un record di 53 vittorie e 50 sconfitte. L’arrivo di Mead risponde alle esigenze offensive create dagli infortuni e potrebbe aprire la strada a ulteriori innesti, in particolare nell’outfield, dove la situazione di Jarren Duran rimane incerta.

Dal canto loro, i Nationals hanno scelto di investire su Connelly Early per rafforzare un monte di lancio che ha mostrato lacune, nonostante un attacco prolifico. Early, ventiquattrenne, è attualmente fermo per problemi al gomito, ma ha registrato un record di 7 vittorie e 5 sconfitte con una media ERA di 3.44 in 17 partenze. Il suo rientro in campo dipenderà dal completo recupero fisico.

Lo scambio tra Red Sox e Nationals rappresenta uno dei primi movimenti chiave di questa finestra di mercato, con entrambe le squadre determinate a massimizzare le proprie chance nella fase finale della stagione.