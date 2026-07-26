Jannik Sinner, il numero uno del mondo del tennis, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal prestigioso Masters 1000 di Montreal, un torneo in programma dal 1 al 13 agosto. Questa decisione, maturata dopo un’attenta valutazione con il suo team, è stata presa per dare priorità assoluta al proprio benessere fisico, soprattutto in seguito al trionfo ottenuto a Wimbledon.

Il tennista italiano ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, sottolineando la difficoltà di rinunciare a un appuntamento di tale calibro. “Dopo un’attenta valutazione con il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montreal.

Saltare un evento così importante non è mai facile, ma è la scelta giusta per dare priorità alla mia salute”, ha dichiarato Sinner, evidenziando la sua attenzione alla gestione della carriera e alla prevenzione degli infortuni.

Le reazioni e il contesto delle defezioni

La rinuncia di Sinner si inserisce in un contesto già segnato da altre assenze illustri. Prima di lui, infatti, anche Novak Djokovic aveva annunciato il suo forfait, e Carlos Alcaraz era già stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio al polso. Queste defezioni hanno generato una notevole delusione tra gli organizzatori del torneo e gli appassionati.

La direttrice del torneo, Valérie Tetreault, ha espresso il suo rammarico per la situazione, pur riconoscendo la legittimità delle scelte dei giocatori.

“Rispettiamo la loro salute, ma la frequenza di questi ritiri dell’ultimo minuto solleva una questione più ampia per il nostro sport”, ha affermato Tetreault. Ha inoltre aggiunto che “i tifosi si aspettano di vedere i migliori in campo. Siamo in trattativa con l’ATP per correzioni necessarie a proteggere l’integrità dei Masters 1000”, evidenziando la preoccupazione per l’impatto di tali assenze sulla percezione e sul valore dei tornei.

Una scelta strategica per il futuro

La decisione di Jannik Sinner è stata definita come una scelta conservativa e strategica. Il suo team ha preferito evitare il dispendioso torneo canadese per consentire al campione di recuperare pienamente le energie e di prepararsi al meglio per i prossimi impegni cruciali della stagione.

L’obiettivo primario è arrivare in condizioni ottimali al Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, agli US Open, due appuntamenti fondamentali nel calendario tennistico.

Questa programmazione oculata comporta per Sinner la rinuncia a un obiettivo ambizioso: la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 della stagione. Il tennista italiano, infatti, ha già dimostrato la sua superiorità conquistando in precedenza i tornei di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma. La sua assenza a Montreal apre nuove prospettive per gli altri partecipanti, con Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime che emergono ora come i principali favoriti per la vittoria finale del torneo.

In sintesi, la scelta di Sinner riflette una chiara priorità: tutelare la propria salute e programmare con la massima cura il prosieguo della stagione. Una rinuncia a un appuntamento prestigioso, ma potenzialmente troppo dispendioso in termini di energie, in vista di obiettivi ancora più grandi e significativi nel panorama del tennis mondiale.