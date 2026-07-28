Roberto Mancini potrebbe tornare alla guida della Nazionale italiana. Il nome dell'ex commissario tecnico è emerso durante il Consiglio Federale di oggi, con il presidente federale Giovanni Malagò che ha confermato i contatti in corso per affidargli nuovamente la panchina azzurra.

Malagò tratta con Mancini

"Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct: aspettiamo la firma", ha dichiarato Malagò durante il Consiglio Federale in corso.

La scelta arriverebbe dopo il terremoto ai vertici della Nazionale, seguito al caso Pirlo e alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, chiamati inizialmente a guidare il progetto di rifondazione del calcio italiano.

L'ipotesi della coppia Mancini-Ranieri

Il piano del presidente federale sarebbe quello di ripartire da due figure di grande esperienza. Oltre a Mancini nel ruolo di commissario tecnico, potrebbe esserci spazio anche per Claudio Ranieri, destinato eventualmente a ricoprire il ruolo di direttore tecnico lasciato libero dopo l'addio di Maldini.

Ranieri arriverebbe dopo l'ultima esperienza alla Roma, dove ha ricoperto prima il ruolo di allenatore e poi quello dirigenziale.

Il possibile ritorno del ct campione d'Europa

Per Mancini si tratterebbe di un ritorno sulla panchina della Nazionale dopo il quinquennio 2018-2023. La sua precedente esperienza si era chiusa con la vittoria del Campionato Europeo nel 2021 e con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022.