ESPN ha concluso la sua trasmissione dei Championships di Wimbledon 2023 con risultati d'ascolto eccezionali, registrando la seconda edizione più vista nella storia del network televisivo. Questo successo conferma il crescente interesse del pubblico per uno degli eventi tennistici più prestigiosi al mondo.

La copertura televisiva complessiva, diffusa sui canali ABC, ESPN ed ESPN2, ha raggiunto una media di ben 853.000 spettatori. Questo dato rappresenta un significativo incremento del 18% rispetto all'anno precedente, posizionando l'edizione 2023 del torneo al secondo posto assoluto tra le più seguite nella storia di ESPN, superata solo dall'edizione del 2019.

Le Finali e i Momenti Salienti

La finale femminile ha catalizzato un'attenzione straordinaria, registrando una media di 1,9 milioni di spettatori. Questo risultato segna un impressionante aumento del 48% rispetto all'audience del 2022, consacrando questa partita come la finale femminile più vista in assoluto nella storia delle trasmissioni di ESPN.

Per quanto riguarda la finale maschile, l'evento ha attratto una media di 2,4 milioni di spettatori. Nonostante un lieve calo del 16% rispetto all'edizione del 2022, è importante sottolineare che l'audience è stata comunque superiore del 10% rispetto a quella registrata per la finale del 2021, dimostrando una solida base di appassionati.

Record per l'Inizio del Torneo

L'intera giornata di martedì 4 luglio ha stabilito un nuovo primato, con una media di 937.000 spettatori. Questo dato rappresenta un notevole incremento del 55% rispetto all'audience del 2022, rendendo questo il primo turno più visto di sempre nella storia della copertura di Wimbledon su ESPN.

Complessivamente, la trasmissione dei primi due turni del torneo ha raggiunto una media di 734.000 spettatori. Anche questo risultato si configura come un record storico per ESPN, evidenziando un forte avvio dell'interesse del pubblico fin dalle fasi iniziali della competizione.

Contesto e Tendenze di Crescita

Questi dati eccezionali non fanno che confermare la tendenza positiva già riscontrata nel 2022.

In quell'anno, ESPN aveva già celebrato la copertura di Wimbledon più vista degli ultimi sei anni, con picchi di 2,9 milioni di spettatori per la finale maschile e semifinali femminili che si erano classificate tra le più seguite dell'intero decennio. Questo dimostra una traiettoria di successo consolidata.

Il successo del 2023 si inserisce dunque in un quadro di crescita costante dell'audience per il network. ESPN continua a trarre vantaggio da eventi sportivi di grande richiamo internazionale e, in particolare, da finali femminili di alto profilo che generano un interesse sempre maggiore tra gli spettatori.