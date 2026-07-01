In un momento di grande trasformazione per l’ateneo, la Texas State University si appresta a lanciare il primo programma NCAA Division I di ginnastica femminile in Texas. Per guidare questa iniziativa storica, è stata nominata Sarah Brown, già stimata allenatrice di Penn State, come prima head coach del nuovo team.

La carriera di Sarah Brown è caratterizzata da una profonda esperienza nel mondo della ginnastica universitaria. Ha guidato i Nittany Lions di Penn State dal 2017 per nove stagioni, dimostrando capacità e leadership. Prima di questo incarico, ha ricoperto ruoli significativi presso altre prestigiose università, tra cui Eastern Michigan, Michigan, SEMO e Missouri.

Il suo percorso include anche un passato da atleta di successo: conosciuta come Sarah Shire durante la sua carriera agonistica, è stata quattro volte All-American con i Tigers, un riconoscimento che ne sottolinea il calibro e la profonda conoscenza dello sport.

Una svolta storica per la ginnastica texana

L'introduzione del programma di ginnastica femminile NCAA Division I da parte della Texas State University rappresenta una svolta storica per lo stato del Texas. Per la prima volta, le talentuose ginnaste texane avranno l'opportunità di competere al massimo livello universitario rimanendo nel proprio stato, superando la necessità di trasferirsi altrove per perseguire i loro sogni sportivi. La competizione è provvisoriamente fissata per la primavera del 2028, e il reclutamento delle atlete inizierà non appena la nuova head coach, Sarah Brown, sarà pienamente operativa.

Il presidente della Texas State University ha enfatizzato l'importanza di questa iniziativa, dichiarando: "Il Texas ha sempre prodotto alcune delle migliori ginnaste del paese, ma fino ad ora queste atlete dovevano lasciare lo stato per competere a livello NCAA Division I. Questo sta per cambiare. Il nostro programma rappresenterà opportunità, ambizione e una nuova visibilità nazionale per la nostra università e per il Texas."

Crescita e prospettive future nel panorama NCAA

Il lancio di questo programma si inserisce in un periodo di notevole crescita per la ginnastica femminile universitaria a livello nazionale. Questo sport ha visto un costante aumento del pubblico negli ultimi anni, con risultati record in termini di ascolti televisivi e partecipazione agli eventi.

La Texas State University si unisce così ad altre importanti istituzioni della nuova conferenza Pac-12 che già sponsorizzano la ginnastica femminile NCAA, tra cui Boise State, Oregon State, Utah State e Southern Utah, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo universitario.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità della ginnastica, sia a livello locale che nazionale. Figure di spicco come Jordyn Wieber e Carly Patterson, entrambe campionesse olimpiche e mondiali e membri della Gymnastics Hall of Fame, contribuiranno al successo del nuovo programma facendo parte del comitato direttivo. Wieber ha commentato: "Texas State aggiunge una nuova dimensione alla ginnastica universitaria, creando opportunità per giovani donne di competere, ottenere borse di studio e sviluppare capacità di leadership." Patterson ha aggiunto con soddisfazione: "Vedere Texas State lanciare un programma NCAA è incredibilmente emozionante. Questo rappresenta un enorme passo avanti per il futuro della ginnastica in Texas."